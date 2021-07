SPD scheitert mit Antrag

Die Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei sind sich einig: „Die Landesregierung lässt Kinder und Eltern einmal mehr im Regen stehen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Pandemie“, schreiben die Politiker in einer Mitteilung. Die SPD-Landtagsfraktion hatte in den Beratungen zum Corona-Nachtragshaushalt einen Antrag eingebracht, mit dem sie die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beim Beschaffen von Luftfiltergeräten für Klassenzimmer mit 90 Millionen Euro finanziell unterstützen wollte. Dieser wurde jedoch von Grünen und CDU abgelehnt.

Für den bildungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Fulst-Blei, ist dies symptomatisch für die mangelnde Corona-Bildungspolitik der Landesregierung: „Herbst und Winter werden kommen. Die Schulen werden von der Landesregierung jedoch wieder nicht in die Lage versetzt, die Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Luftfilter sind kein Allheilmittel, aber die Studien zeigen, dass sie geeignet sind, das Risiko einer Ansteckung im Klassenzimmer zu minimieren.“ Auch für Weirauch ist die Entscheidung ein Armutszeugnis: „Die Belange von Kindern und Jugendlichen spielen bei dieser Regierung keine Rolle. Flächendeckend Luftfilter hätten ab Herbst für mehr Sicherheit in den Klassenzimmern gesorgt, gepaart mit Lüften und regelmäßigen Tests. Leider hat die Landesregierung diese Chance verpasst, hoffentlich rächt sich das nicht im Winter“. red/stp