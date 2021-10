Mannheim. Die Entsiegelung von gepflasterten Plätzen in den Wohnvierteln der Stadt hat sich die SPD zum Ziel gesetzt. Der Ortsverein Neckarau pocht daher nun auf eine konkrete Verbesserung des Platzes an der Angelstraße/Neckarauer Straße. Hier, so habe eine Prüfung durch die Stadt ergeben, könnten Bäume gepflanzt werden. Vorsitzende Sabine Leber-Hoischen: „Wir erwarten jetzt die Finanzierung dieser wichtigen Maßnahme, um die angespannte klimatische Lage zum Wohle der Bürger zu verbessern.“

