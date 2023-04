SPD-Landtagsabgeordnete begrüßen städtebauliche Förderung für Mannheim

Mannheim. Die Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Fulst-Blei und Dr. Boris Weirauch zeigen sich erfreut über die Fördermittel des Landes für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in Mannheim von insgesamt 5 492 000 Euro.

Vier Mannheimer Stadtteile erhalten Gelder vom Land: Schönau-Nordwest erhält 2 500 000 Euro, in die Neckarstadt West werden 1 900 000 Euro investiert, noch einmal 900 000 für die Spinelli Baracks und 192 000 Euro für die Sanierung der Sportanlage im Benjamin-Franklin-Village.

Die Finanzmittel seien gut investiertes Geld, so Fulst-Blei, Landtagsabgeordneter für den Mannheimer Norden, in einer Pressemitteilung „Die Investitionen in die Konversionsflächen wie Spinelli ermöglichen es, dass Mannheim weiterhin erfolgreich zukunftsorientierte Stadtentwicklung umsetzen kann,“ ergänzt Weirauch, Landtagsabgeordneter für den Mannheimer Süden.