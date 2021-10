SPD fordert Mitfahrmöglichkeit für Eltern beim MAXX-Ticket

Mannheim. Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat für das MAXX-Ticket eine kostenlose Mitfahrmöglichkeit für Eltern an den Wochenenden gefordert. Wie die SPD mitteilte, soll mit der Anfrage eine mögliche Umsetzung von der Stadtverwaltung geprüft werden.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion, Isabel Cademartori, erklärt: „Das MAXX-Ticket wird von den Mannheimer Schülerinnen und Schülern gut angenommen. Viele nutzen gerne und oft den ÖPNV, sowohl für den täglichen Schulweg als auch in ihrer Freizeit. Für Wochenendausflüge ist allerdings noch das Auto für viele Familien die erste Wahl, da es für alle günstiger ist als zusätzliche Fahrscheine für die Eltern und teilweise Großeltern."

In der kostenlosen Mitfahrmöglichkeit der Eltern an den Wochenenden sieht Cademartori die Chance die Umwelt zu entlasten und die Verkehrswende weiter voranzubringen: „Damit wollen wir bessere Anreize schaffen, dass die Entscheidung zwischen Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist. Die Mitfahrmöglichkeit für Eltern über das Maxx-Ticket der Kinder kann den ÖPNV für Wochenendausflüge mit der ganzen Familie attraktiver machen. Umgekehrt ist das nämlich schon möglich: mit dem Job-Ticket können Eltern am Wochenende ihre Kinder bereits kostenlos mit Bus und Bahn mitnehmen. Für unser Vorhaben ist es jetzt wichtig zu prüfen, ob die Nutzung so auch beim Maxx-Ticket möglich ist und welche Kosten dadurch entstehen."