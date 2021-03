Die SPD-Gemeinderatsfraktion fordert die Stadtpark-Gesellschaft auf, die Bürger bei der Umgestaltung des Herzogenriedparks mehr einzubeziehen. „Ich werde in der nächsten Aufsichtsratssitzung dafür werben, dass es hierzu zeitnah öffentliche Informationen gibt“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle, der im Aufsichtsrat der Stadtpark-Gesellschaft sitzt. Für ihn ist das die Konsequenz aus einem virtuellen Treffen der SPD mit der Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark.

2018/2019 war ein Gesamtentwicklungskonzept „Zukunft Herzogenriedpark“ in mehreren Workshops gemeinsam mit Bürgern erarbeitet worden. Einzelne Punkte, vom barrierefreien Weg durch das Rosarium bis zum Bau der „Toilette für alle“, sind umgesetzt. Nun will die Stadtpark-Gesellschaft einen Motorikpark anlegen (wir berichteten). Standort und Details wurden aber – laut Stadtpark-Geschäftsführung wegen der Corona-Pandemie – nicht noch einmal im Detail mit den Bürgern besprochen.

„Transparenz sieht anders aus“

Solche Geräte (Beispielbild) sollen in den Motorikpark. © IKPS

„Das Einbeziehen der Bürgerinnen und Bürger darf nicht aufhören, im Gegenteil“, so Gerhard Heckmann, einer der Sprecher der von Anwohnern gebildeten Aktionsgemeinschaft und langjähriges Kreisvorstandsmitglied der SPD, bei dem Treffen mit der SPD. Es sei schwer zu vermitteln, dass die konkreten Vorhaben nicht an die Beteiligten gespiegelt werden. „Das geht gar nicht, Transparenz sieht anders aus“, geht Waltraud Schlepps noch weiter.

Der ehemalige Linken-Stadtrat Thomas Trüper, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Herzogenried und ebenfalls einer der Sprecher des Aktionsbündnisses, erwartet, dass die geplanten Vorhaben öffentlich dargestellt und ihr Standort diskutiert werden. „Da kommt zu wenig von der Geschäftsführung“, zeigen sich die Vertreter der Aktionsgemeinschaft enttäuscht.

Riehle und der SPD-Stadtrat Reinhold Götz forderten darüber hinaus ein Konzept, wie nach dem Umbau des Herzogenriedbads zum Multifunktionsbad sowie der bald beginnenden Sanierung der Multihalle die Vernetzung mit dem Herzogenriedpark aussehen soll. „Dazu braucht es einen Plan, wie wir die drei Teilbereiche miteinander in Beziehung setzen“, so Riehle. „Wir brauchen auch ein Konzept für das Restaurant als zentralen Punkt für alle drei Teilbereiche“, so Götz.

Der Förderverein „Freunde des Herzogenriedparks“, der von der Stadtpark-Gesellschaft informiert worden war, hatte das Konzept des Motorikparks klar begrüßt.