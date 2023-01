SPD-Empfang im Capitol

Die SPD-Landtagsfraktion lädt an diesem Dienstag zu einem Empfang ins Capitol. Auch Kurzentschlossene könnten noch ohne Anmeldung kommen, so ein Sprecher. Einlass ist ab 19 Uhr. Um 19.30 Uhr hält der Mannheimer Abgeordnete und Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei die Begrüßungsrede. Es folgt ein Grußwort von Oberbürgermeister Peter Kurz. Danach spricht Fraktionschef Andreas Stoch. Das Schlusswort übernimmt der zweite Mannheimer SPD-Abgeordnete, Boris Weirauch. Anschließend sollen die Gäste bei Getränken und einem kleinen Imbiss mit den Sozialdemokraten ins Gespräch kommen können. Die Landtagsfraktion reist zweimal im Jahr zu dreitägigen Klausurtagungen an unterschiedliche Orte. Dabei lädt sie auch die Bürger zu Empfängen ein. sma

