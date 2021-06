SPD diskutiert mit Kevin Kühnert

„Wohnen darf kein Luxus sein“ lautet der Titel einer Online-Diskussion der SPD-Gemeinderatsfraktion am Freitag, 11. Juni. Die Stadträte Reinhold Götz und Isabel Cademartori diskutieren mit ihren Gästen – Parteivize Kevin Kühnert, Mannheims Baubürgermeister Ralf Eisenhauer und die Hamburger Wohnsenatorin Dorothee Stapelfeldt – darüber, was Kommunen, Länder und Bund tun können, um Wohnen in den Städten für alle bezahlbar zu machen. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Diskussion zu verfolgen, Ideen einzubringen und Fragen zu stellen. Möglich ist das ab 18 Uhr auf facebook.com/spdfraktionmannheim oder dem YouTube-Kanal der SPD-Gemeinderatsfraktion. Fragen und Anregungen können auch im Voraus an spd@mannheim.de geschickt werden. red/cs

