SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori: SAP soll Naidoo-Konzert absagen

Mannheim. Nach den jüngsten Veröffentlichungen von Xavier Naidoo, fordert SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori die SAP-Arena auf, das geplante Konzert Xavier Naidoos im Oktober unverzüglich abzusagen. Hintergrund ist laut Mitteilung ihres Wahlkampfteams die weitere Radikalisierung des Musikers und seine Kooperation mit Rechtsradikalen. Cademartori unterstützt damit auch eine entsprechende Petition der Mannheimer Jusos, die bereits über 30.000 Unterschriften hat.

"Naidoo verbreitet schon seit langem unerträgliche verschwörungstheoretische und antisemitische Lügen. Gerade nach dem jüngsten antisemitischen Ausschreitungen muss klar sein: So etwas hat in unserer offenen und vielfältigen Stadt keinen Platz. Als Demokraten müssen wir klare Kante gegen Antisemitismus zeigen. Seine jüngsten Äußerungen zur Corona-Pandemie und seine Kooperation mit Nazi-Hooligans und der QAnon-Bewegung zeigen, dass der Musiker sich noch weiter radikalisiert und Hass schürt. So jemandem darf Mannheim keine Bühne bieten", so Cademartori.