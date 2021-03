Ja, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, aber von wegen im Tale grünet Hoffnungsglück – noch warten wir vergebens, dass sich Corona gleich dem alten Winter in rauhe Berge zurückzieht. Natürlich dürfte bei diesen Einstiegszeilen so ziemlich jeder Formulierungen aus dem berühmten Ostersparziergang erkannt haben. Das Besondere bei diesem Goethe-Gedicht über das Aufwachen der Natur ist, dass sich die Verse ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben – auch wenn die meisten Menschen diese heutzutage nicht mehr auswendig parat haben. Wer Lust hat, den Osterspaziergang im Kopf nachzuvollziehen, kann am Mittwoch, 30. März, 19 Uhr, das für Gäste offene Mitgliedergespräch der Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar nutzen und dabei lauschen, wie Schauspieler Denis Bode das Faust‘sche Kleinod vorliest.

AdUnit urban-intext1

Bei dem virtuellen Abend soll darüber gesprochen werden, was Spazierengehen für jeden Einzelnen bedeutet und wie es in schwieriger Corona-Zeit gelingt, einen Ort zu finden, bei dem gilt: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ Wie der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft, Jens Bortloff, ankündigt, hat das Vorstandsteam einige anregende Betrachtungen vorbereitet. Wer an einer Teilnahme interessiert ist, schreibt ein E-Mail an info@goethe-mannheim.de und erhält zu dem vorösterlichen (kostenfreien) Kulturabend einen Zoom-Zugangslink geschickt. wam