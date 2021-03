Am Dienstag hat der Spatenstich für das „Eingangstor für Mannheim“ stattgefunden. Das teilte ABB in einer Presseinformation mit. Der offizielle Baustart für das „Multifunktionsgebäude“ von ABB am Standort Mannheim wurde eingeläutet mit Vertretern von ABB, der Bauunternehmungen Streib sowie A. Altenbach, Architekturbüro ATP und dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz.

„Mit dem Spatenstich für den Neubau eines nachhaltigen Multifunktionsgebäudes und der Bündelung der Aktivitäten am Traditionsstandort in Mannheim-Käfertal legt der ABB-Konzern ein besonderes Standortbekenntnis ab“, wird Kurz in der Mitteilung zitiert. „Mein besonderer Dank geht an den ABB-Vorstand für die hier getätigte Investition sowie die Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze und die Ansiedlung des Forschungszentrums.“

ABB-Deutschlandchef Markus Ochsner sagte: „Hier entsteht ein Bauwerk mit Strahlkraft – nicht nur aufgrund seiner Fassadenarchitektur“, so Ochsner. „Entscheidender ist, dass das smarte Gebäude moderne Arbeitsweisen und damit kreatives Arbeiten unterstützen wird.“ red