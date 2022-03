Spannende Duos in der Klapsmühl sammeln Spenden für die Ukraine

Mannheim. Die IG Jazz Rhein-Neckar veranstaltet am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus ein Solidaritätskonzert für die Ukraine. „Auch uns als Verein geht der Krieg sehr nahe und wir möchten Spenden sammeln für die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar, die wichtige Hilfe vor Ort leistet“, teilte Sängerin Juliana Blumenschein (Bild) vom Vorstand der Interessengemeinschaft Jazz mit. Der Eintritt sei frei wählbar und werde gespendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Besuch lohnt sich aber auch musikalisch: „Wir präsentieren an dem Abend eine kulturell vielfältige Bandbreite an Duos mit Musikerinnen und Musikern aus der Mannheimer Jazzszene.“ Mit dabei seien der ukrainische Pianist Yuriy Sych, Wahl-Frankfurter und Hessischer Jazzpreisträger 2016 im Duo mit der vielseitigen, in Mannheim heimisch gewordenen Pop- und Jazz-Sängerin Maren Kips (Kicks ‘n’ Sticks, Medlz).Die mit zahlreichen eigenen Projekten bekanntgewordene Deutsch-Brasilianerin Juliana Blumenschein singt zum Bass von Improvisations-Meister Jan Dittmann.

Der deutsch-bulgarische Kontrabassist der Bilderband, Mario Angelov, spielt mit dem unter anderem in Paris ausgebildeten Gitarristen und Bundesjazzorchestermitglied Bjarne Sitzmann. Der aus vielen Mannheimer Projekten bekannte Saitenvirtuose und Songwriter Florin Küppers begleitet die aus Sibirien stammende Sängerin und Komponistin Valeria Maurer sowie in einem zweiten Duo den Trompeter und musikalisch polyvalenten Grenzgänger Julian Maier-Hauff.