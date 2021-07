Selbstständig und eigenverantwortlich Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben in allen sozialpädagogischen Bereichen übernehmen: Das können Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer Teilzeitausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher. Das Dreijährige Berufskolleg für Sozialpädagogik in Teilzeit bietet das Fröbelseminar an der Helene-Lange-Schule, Rennershofstraße 2, an. Die Ausbildung wird nach Angaben der Schule durch „Aufstiegsbafög“ gefördert, das von Eltern unabhängig sei und für das keine Verpflichtung zur Rückzahlung bestehe. Bewerbungen sind bis zum 20. Juli möglich – per Post oder persönlich im Fröbelseminar. Beratung und Information gibt es unter Telefon 0621/82 40 48 und auf der Homepage helene-lange-schule-mannheim.de/. bhr

