Sozialdienst sucht Frauen und Männer für ehrenamtliche Betreuung

Mannheim. Der Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) sucht für ein „spannendes Ehrenamt mit freier Zeiteinteilung“ Frauen und Männer, die Interesse haben, eine rechtliche Betreuung für einen anderen Menschen zu übernehmen. „Es handelt sich dabei um Menschen, die aufgrund einer seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln“, schreibt der SKF in einer Pressemitteilung.

Einführungskurs am Dienstag

Für diese Arbeit würden „gesunder Menschenverstand, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Lebenserfahrung“ benötigt, heißt es weiter. Für alle Interessierten bietet der Betreuungsverein am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr einen kostenlosen zweistündigen Einführungskurs in das Arbeitsfeld an: Es wird um verbindliche Anmeldung unter 0621/120 80 14 gebeten. Die Adresse ist B 5, 20. Auch finden Betreuerstammtische für Personen statt, die bereits eine rechtliche Betreuung führen. Neue Teilnehmende sind willkommen. Auch hier bittet der SkF um eine kurze Anmeldung. Treffen finden immer dienstags um 18 Uhr statt. Nächster Termin: 23. November in B 5, 20