Sozialarbeiterin aus Mannheim bei TV Show „The biggest Loser“

Mannheim. Die Mannheimerin Alisa möchte abnehmen. Um ihrem Ziel, 80 Kilo Gewicht zu verlieren, näher zu kommen, hat sich die Sozialarbeiterin als Teilnehmerin der SAT1-Show „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ angemeldet. Zwar musste sie die Sendung bereits verlassen, da andere mehr abgenommen hatten. Dennoch hat die 26-Jährige in den 23 Wochen bereits 41,6 Kilogramm Gewicht verloren. Und sie macht weiter. Diesen Sonntag findet das Finale um 16.30 Uhr statt, bei der der Sieger oder die Siegerin ein Preisgeld von 50 000 Euro gewinnt. Auch mit Alisa gibt es ein Wiedersehen. Denn wer von den Nichtfinalistinnen und Nichtfinalisten prozentual am meisten abnimmt, erhält ebenfalls einen Preis. Alisa hat somit die Chance, einen Wellnessurlaub zu gewinnen. Und wird daher ein letztes Mal in der Show auf die Waage stehen.

