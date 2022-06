"Sound of Peace Mannheim" einigt sich mit Söhne Mannheims

Mannheim. Die Veranstalter von „Sound of Peace Mannheim“ haben sich mit den Söhne Mannheims auf eine Zahlung für ihren Auftritt am 8. Mai geeinigt. Das teilte Gerhard Fontagnier am Mittwoch mit. Fontagnier ist Vorsitzender des Vereins „Mannheim sagt Ja!“, der für die Kosten der Veranstaltung aufkommt.

Der „MM“ hatte über Differenzen zwischen Veranstalter und einigen Künstlern bei Kostenfragen berichtet. Nach der Einigung mit den Söhnen befänden sich die Veranstalter auch in „guten Gesprächen“ mit dem Management von Jonas Monar, hieß es. Alle weiteren Acts sind demnach bezahlt oder haben von Forderungen abgesehen. Die Spenden in Höhe von 10 000 Euro hatte der Verein vollständig an die Ukraine-Hilfe überwiesen.