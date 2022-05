„Sound Of Peace“ im Schlosshof: Laith Al Deen tritt auf

Mannheim. Auch der Mannheimer Sänger Laith Al Deen wird am Sonntag, 8. Mai, beim Konzert des Bündnisses „Sound of Peace“ auftreten. Das teilten die Organisatoren mit. Zuvor hatten schon viele Künstlerinnen und Künstler zugesagt, darunter Joris, Diane Weigmann, The Busters oder die Söhne Mannheims (Piano).

Gemeinsam wollen sie in Mannheim ein Zeichen für den Frieden setzen. Die Mischung aus Kundgebung und Konzert findet ab 17 Uhr im Schlosshof statt. Organisiert wird sie vom Bündnis „Sound of Peace“, gemeinsam mit den Gruppen „Mannheim sagt ja!“ und „Mannheim hilft ohne Grenzen“ sowie mit Studierenden und Dozierenden der Popakademie.

Sie sammeln Spenden für Menschen in der Ukraine sowie Geflüchtete, die aus der Ukraine in der Region ankommen.