SOS Stadtbaum fordert Erhalt der Tiefgarage

Eigentlich ist der Bau der neuen Stadtbücherei in N 2, am Standort der Tiefgarage, beschlossene Sache. Die Organisation SOS Stadtbaum möchte sich damit aber nicht abfinden. Am Tag des Baumes brachten die Aktiven am Parkhaus drei Plakate an. „Wir möchten damit darauf aufmerksam machen, dass dieses Gebäude erhalten werden muss wegen seiner einzigartigen, begrünten Fassade“, schreibt Ursel Risch in einer Mitteilung. Noch sei es Zeit, einen alternativen Standort für die Stadtbibliothek zu finden. Der geplante Abriss in N 2 stehe stellvertretend für weitere geplante Maßnahmen der Stadt, die dazu beitragen würden, das Stadtklima zu belasten. „Wir müssen leider feststellen, dass bei den vielen Neubauten kaum die Ziele der Begrünungsordnung umgesetzt werden und immer noch mehr Freiflächen versiegelt werden“, so Risch. Das widerspreche den erklärten Zielen von Stadt, SPD und Grünen.

