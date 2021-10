„Sorti“ erobert die Herzen

Inner Wheel (IWC) Mannheim hat seit diesem Juni eine neue Präsidentin: Sengül Engelhorn, die den Club und sein Engagement etwas bekannter machen möchte. „Und vielleicht interessiert sich die eine oder andere Dame vielleicht für eine Mitgliedschaft“, sagt Engelhorn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inner Wheel begann in England während des Ersten Weltkrieges, als Frauen von Mitgliedern des Rotary Clubs die sozialen Aktivitäten ihrer Männer fortführten, die im Krieg waren. Inner Wheel gewann immer neue Mitglieder und ist heute die weltweit größte Frauen-Service-Organisation. In 103 Ländern gibt es über 103 000 Mitglieder, die Clubs in Deutschland zählen über 8500 Mitglieder. Der erste deutsche Club wurde 1968 in Lübeck gegründet, Mannheim folgte 1982. Zurzeit hat der IWC Mannheim 64 Mitglieder.

5000 Euro für Flutopfer

Die Projekte, die der IWC unterstützt, haben den Schwerpunkt Frauen und Kinder aus der Region, die Liste der Organisationen und Vereine ist lang. In Mannheim sind es beispielsweise der Kinderschutzbund, das Monikaheim Neckarau, der Internationale Mädchentreff oder die Aktion Sorgentopf Vogelstang, in Ludwigshafen ist es das Frauenhaus. Ein Herzensprojekt in Neckarau ist zudem die Hippotherapie bei der Reitgemeinschaft Mannheim-Neckarau, genannt die „Fohlenweide“. Die Hippotherapie nutzt die Bewegungen des Pferdes im Schritt als Therapie für Patienten mit angeborenen oder erworbenen zentralen Bewegungsstörungen.

Bei der Fohlenweide kommen Islandpferde nicht nur zum Einsatz, weil sie schon aufgrund ihres niedlichen Aussehens und ihres gelassenen Charakters therapeutische Wirkung ausüben, sondern hauptsächlich aufgrund ihrer Schrittfrequenz, die der natürlichen Bewegung des menschlichen Beckens entspricht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durchgeführt wird die 20-minütige Einzeltherapie von Physio- und Hippotherapeutin Michaela Fähnle, zu diesen Zwecken wurde das Pferd „Sorti“ angeschafft, das Kinderherzen im Sturm erobern kann. Die Kostenübernahme für die Therapie wird von den Krankenkassen nur noch in Sonderfällen genehmigt – hier kommt der IWC zum Einsatz.

Ein Patient, dessen Therapie der Club unterstützt, ist der sechsjährige Anton, der im Mutterleib einen Schlaganfall erlitten hatte. „Die Hippotherapie hilft dem Jungen, glücklich zu sein, das Pferd gibt ihm viel“, so Engelhorn, die bei einer Therapiestunde dabei war.

Doch auch für viele andere Projekte setzt sich der Club ein, selbst dann, wenn ganz akut Hilfe gebraucht wird. Ein besonders tragisches Ereignis war die Flut im Ahrtal, hier unterstützte der Club die Opfer der Katastrophe mit 5000 Euro.