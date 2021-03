Das Schreiben des baden-württembergischen Kultusministeriums ging bei Peter Jacob, stellvertretender Rektor des Bach-Gymnasiums, am Freitagmorgen um halb zehn ein – und es lässt viele Fragen offen. „Die fünften und sechsten Klassen sollen ab Mitte März in den Präsenzunterricht zurückkehren, und zwar alle Schülerinnen und Schüler, gleichzeitig sollen die Abstandsregeln eingehalten werden, das kann in einem Klassenzimmer nicht funktionieren“, so Jacob. Theoretisch ließen sich die Kinder auf zwei Klassenzimmer verteilen, doch die müssten dann auch beaufsichtigt werden.

AdUnit urban-intext1

Daneben müssen aber noch die Abschlussklassen unterrichtet werden, die Anfang März teils ganz, teils tageweise an die Schulen zurückgekehrt sind, sowie die Klassen sieben und höher, die sich weiter im Homeschooling befinden. Die werden nicht nur mit Unterrichtsmaterial versorgt, sondern auch mit Online-Stunden. Die Lehrer müssten also künftig zwischen Präsenz- und Fernunterricht hin- und herswitchen, und zwar vor Ort, an den Schulen. Doch dafür, so gibt Schülersprecher Oskar Weiß zu bedenken, reiche die digitale Ausstattung gar nicht. „Viele Schulen haben eine zu geringe Bandbreite, als dass mehrere Lehrer gleichzeitig ihren Onlineunterricht halten können.“

Bis zu fünfzehn Kinder im Raum

Auch Humboldt-Rektor Harald Leber, geschäftsführender Leiter der Mannheimer Werkreal- und Realschulen, betont mit Blick auf Abstandsgebote: „Ich kann nicht alle kommen lassen.“ Gleiches ist von Angela Speicher, Johannes-Kepler-Rektorin und geschäftsführende Leiterin der Grundschulen, zu hören: „28 Kinder in einem Klassenzimmer zu unterrichten und gleichzeitig die AHA-Regeln einzuhalten, ist unmöglich.“

An den Grundschulen kommen die Klassenstufen seit Anfang März wochenweise in die Schulen, wobei in der Präsenzzeit die Klassen geteilt sind, so dass nur jeweils zehn bis 15 Kinder im Raum sitzen. Ab Mitte März gilt dann für die Grundschüler: Alle zurück in die Schule. Der baden-württembergische Philologenverband, der die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt, urteilt: „Unsinnig.“ Das Kultusministerium hingegen ist da anderer Ansicht. „Da die Schulgebäude in weiten Teilen derzeit noch leer stehen, bestehen vor Ort schulorganisatorische Spielräume, um Abstands- und Hygieneregeln Rechnung zu tragen. Sind die nutzbaren Räume groß genug, müssen die Klassen nicht zwingend geteilt werden“, erläutert eine Sprecherin des Stuttgarter Ministeriums.

AdUnit urban-intext2

Die Teilung und Verteilung auf unterschiedliche Räume sei durchaus möglich. „Dort entfällt für Klasse 5 und 6 sowohl die Notbetreuung als auch ein zusätzliches Fernlernangebot – die Ressourcen können deshalb auf den Präsenzunterricht konzentriert werden.“ Sollte es ferner zu Personalengpässen kommen, seien die staatlichen Schulämter und die Regierungspräsidien dazu angehalten, die Engpässe auszugleichen. Für zusätzliche Vertretungskräfte habe das Ministerium zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Risiko bei mehr Infektionen

„Die Defizite wachsen, und in den Familien liegen die Nerven blank. Außerdem brauchen die Kinder andere Kinder, und sie brauchen die direkte Ansprache durch den Lehrer, das ist im Fernlernunterricht schwierig“, sagt Gerhard Weber, Moll-Direktor und geschäftsführender Schulleiter der Mannheimer Gymnasien. Auch Bach-Konrektor Jacob ist froh, dass die Kinder wieder kommen können. „Vor allem die Fünftklässler, die gerade erst auf die weiterführenden Schulen gewechselt sind, die hatten noch nicht die Möglichkeit, ein Klassengefühl zu entwickeln.“

AdUnit urban-intext3

Rektor Leber, dessen Schule in der Neckarstadt-West und damit in einem Brennpunktgebiet liegt, betont, wie wichtig es sei, Kontakt zu den Schülern zu halten, die kaum Unterstützung von ihren Eltern bekämen. Trotzdem würde er am liebsten am Wechselunterricht festhalten. „Durch die halben Gruppen kamen wir gut voran, die Störungen sind geringer, und die Kinder kommen gerne in die Schule.“

AdUnit urban-intext4

Gerne kommen würden womöglich auch Schüler, die im Konzept des Kultusministeriums noch nicht vorgesehen sind. „Die Klassen 7 und höher geraten in Vergessenheit. Auch sie haben Anrecht auf Präsenz-unterricht“, kritisiert Thorsten Papendieck, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats. Wie der Philologenverband warnt er vor weiteren Schulöffnungen – ein Risiko bei steigenden Infektionszahlen.

Das ließe sich nur mit Schnelltests eingrenzen – ein flächendeckendes Angebot für Schülerinnen und Schüler existiert aber noch nicht. Dies sei angesichts von 1,5 Millionen Schülern in Baden-Württemberg auch eine Kostenfrage, begründete das Kultusministerium. Es gibt allerdings Kommunen wie etwa Tübingen, dort stehen bereits einfache Selbsttests für Schüler zur Verfügung.