Sorge um Kirchen und Kunstwerke

Unter Denkmalschutz stehende Kirchen, die von der Schließung bedroht sind und irgendwann leer stehen, verfallen oder nicht angemessen genutzt werden? Darum macht sich der Verein Stadtbild ebenso Sorgen wie um Kunstwerke im öffentlichen Raum. „Viele sind in schäbigem Zustand, überwuchern mit Unkraut“, beklagte jetzt Helen Heberer, die Vorsitzende. Dazu will der Verein nun Gespräche führen.

„Wir wollen vermittelnd tätig werden“, kündigte Heberer bei der Mitgliederversammlung des Vereins Stadtbild an. Mit den Dekanen der evangelischen und der katholischen Kirche habe es bereits einen ersten Termin gegeben. „Das ist gut verlaufen“, so Heberer. Zwar sei klar, dass beide Konfessionen von ihren jeweiligen Gotteshäusern etwa 30 Prozent nicht dauerhaft halten können. Aber ob und wo ein Abriss drohe oder welche verträglichen Lösungen zur Nutzung gefunden würden, sei bisher ebenso offen wie die Haltung der Denkmalschutzämter. „Da muss Butter bei die Fische, das fehlt, aber wir kümmern uns“, kündigte sie an.

Bei den Kunstwerken im öffentlichen Raum häuften sich Bürgerbeschwerden über den Zustand. „Manche bieten auch an, sie sauber zu halten, ehe sie ganz überwuchern, da wollen wir vermittelnd tätig werden“, erklärte die Vorsitzende. Eigentlich zuständig sei die Kunsthalle. Die werde man um eine Liste bitten, weil einige früher öffentlich sichtbare Kunstwerke verschwunden seien. „Bei manchen ist das gut begründet, bei manchen weiß man das nicht“, so Heberer.

Thema Fährhaus

Ein weiteres „großes Sorgenkind“ des Vereins ist nach den Worten des stellvertretenden Vorsitzenden Volker Keller das alte Fährhaus Neuostheim, letzter Zeuge der einstigen Fährverbindung zwischen Neuostheim und Feudenheim, das aber immer mehr verfällt. „Wenn das verschwinden würde, wäre es ein Verlust für die Stadtgeschichte“, so Keller. Eine Lösung gebe es, denn ein dem Verein bekannter Investor steht bereit, um dort Gastronomie einzurichten – unter der Voraussetzung, dass auch Bewirtschaftung auf der Neckarwiese möglich ist. „Aber die Verhandlungen mit der Stadt ziehen sich sehr zäh dahin“, beklagte Keller.

Dagegen hatte Vorstandsmitglied Alfred Storch positive Nachrichten. So wird der Verein Stadtbild nach Abschluss der Generalsanierung des Sandsteins der Arkaden des Hauptfriedhofs am Giebel des Hauptgebäudes zwei seit dem Zweiten Weltkrieg verlorene Amphoren ersetzen. Vorstandsmitglied Bernd Strobel hat dazu schon per Hubsteiger zwei Attrappen angebracht, um die Größenverhältnisse und genauen Positionen auszumessen.

Aus Zeitgründen gibt Storch sein Vorstandsamt ab, bleibt jedoch dem Verein eng verbunden. In den Vorstand nachgerückt ist dafür Elisabeth Müller-Neumann. Generell sei der Verein weiter „hervorragend aufgestellt“, so Schatzmeister Dieter Herrmann, und habe in der Corona-Pandemie keine Mitglieder- oder Spendenrückgänge erleiden müssen, hob er zufrieden hervor.