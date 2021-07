Sorge um die alte Stadtmauer

Anwohner und Passanten schlugen Alarm – aber er stellte sich als unbegründet heraus: In B 6, 16 würden bei Bauarbeiten Teile der alten Stadtmauer aus der Zeit der Festung Mannheim im 17. Jahrhundert abgerissen, lautete ihre Sorge. Vom „MM“ dazu befragt, schaltete sich sofort auch der von Helen Heberer geführte Verein Stadtbild ein, der für die Bewahrung von Denkmälern kämpft. Die im Zuge von Bauarbeiten freigelegten und entfernten Mauerreste in B 6, 16 seien aber „kein Kulturdenkmal“, beruhigte Ute Fahrbach-Dreher vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg auf Anfrage nach einem Blick auf die mit einem amtlichen Plan kartierten Mauerreste.

Die Reste in B 6 stammen nicht von der alten Stadtmauer. © REM

Dennoch informierten sich sofort vor Ort die Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen. „Es handelt sich um Umfassungsmauern des 19. Jahrhunderts im Nordwesten und Nordosten, keine Festungsmauern“, so Benedikt Stadler, Experte für Denkmalpflege und Grabungstechnik. „Gut, dass es keine Beschädigung an dem Kulturgut gab“, freute sich Fahrbach-Dreher nach der Rückmeldung der Archäologen.

Nur wenige Fragmente sichtbar

Allerdings sei die Sorge um den Erhalt der Festungsreste generell nicht unbegründet, ergänzt Alfred Storch vom Vorstand des Vereins Stadtbild. So habe man tatsächlich vor einigen Jahren ganz in der Nähe sogar noch begehbare Kasemattenreste abgerissen und das Areal überbaut. Dabei gebe es „sehr wohl bauliche Lösungen, um unterirdische Mauerreste öffentlich sichtbar zu machen, wie in Ladenburg oder im Parkhauszugang zu den Caracalla Thermen in Baden- Baden“, so Storch.

Tatsächlich sind in Mannheim nur noch ganz wenige oberirdische Reste der einstigen Stadtbefestigung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die ab 1799 geschleift wurde, zu finden. Den größten Teil gibt es in den Lauer’schen Gärten in M 6. Fragmente finden sich im Biergarten der Gaststätte „Tomate“ in B 6,12, am Luisenring beim historischen Aalschokker und, aber nicht genau am Originalstandort, freigelegt im Hof der früheren Bundesbank-Zweigstelle in M 7. pwr

