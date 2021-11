Sorge trotz leichter Entspannung

Die Arbeitslosenquote in Mannheim hat sich im November leicht verringert. Sie sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent. Vor einem Jahr war sie bei 7,4 Prozent gelegen. Damals gab es 1144 Arbeitslose mehr als dieses Jahr. Entspannt ist Thomas Schulz dennoch nicht. „Derzeit beobachten wir den Verlauf der Pandemie mit Sorge“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim.

Erfreulicherweise sei die positive Dynamik am regionalen Arbeitsmarkt durch die Pandemie bisher nicht negativ beeinflusst worden. „Dennoch birgt die aktuelle Situation wieder mehr Risiken“, so Schulz. Möglicherweise müssten situationsbedingt mehr Betriebe Kurzarbeit anmelden oder dies zumindest in Erwägung ziehen. Wichtig sei, dass Betriebe, die mindestens drei Monaten voll gearbeitet und in dieser Zeit kein Kurzarbeitergeld bezogen haben, Kurzarbeit erneut anzeigen müssen, um im Bedarfsfall wieder Kurzarbeitergeld beantragen zu können. „Eine erneute Anzeige ist auch dann zwingend notwendig, wenn der ursprüngliche Bewilligungsbescheid noch bis in die Zukunft reicht“, erklärt der Geschäftsführer.

Auch landesweit ist die Arbeitslosenquote im November im Vormonatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg gab es damit rund 214 000 Arbeitslose. stp