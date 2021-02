Mannheim. Frühlingshafte Temperaturen sorgen bei den Mannheimern nicht nur für gute Laune. Das schöne Wetter lockt die Menschen auch scharenweise ins Freie. Wer sich am Samstagnachmittag am Unteren Luisenpark aufhält, trifft auf viele Gleichgesinnte. Hundebesitzer lassen dort ihren Vierbeinern freien Lauf. Groß und klein genießt die Sonne: Die einen bei einem Spaziergang, die anderen haben es sich auf einer der Bänke gemütlich gemacht. Besonders viele Familien nutzen die Anlage, um die gute Witterung zu nutzen, etwa mit Ballspielen oder Rollschuhlaufen. Zahlreiche Kinder sieht es auf Schaukel, Rutsche oder Klettergerüst des sehr gut besuchten Spielplatzes. Viele haben gute Laune – und hoffen, dass der Lenz auch die Politiker beim nächsten Corona-Gipfel kommende Woche milde stimmt.

AdUnit urban-intext1

Ambroise Mathews etwa arbeitet als Filmeditor. Der Heidelberger hofft auf Lockerungen. „Unsere Branche, die Kultur, war die erste, die geschlossen wurde und wir sind die letzte, die wieder aufmacht“, sagt er. Die Initiative #AlarmstufeRot, die sich für die belange der Kulturschaffenden in der Corona-Krise einsetzt, unternehme zwar viel, aber es reiche nicht. Seine Bekannte, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist ebenfalls in der Filmproduktion tätig. „Über die Kultur wird zu wenig geredet“, klagt sie. Dabei sei diese eben auch systemrelavant.

Iwona Michalak dreht mit ihrem Mann Andrzej und Sohn Oskar eine Runde im Park. „Alles hat positive und negative Seiten“, sagt sie. „Die Geschäfte müssten für mich noch nicht öffnen.“ Wichtiger findet die Mutter die Schulen. Ihr Sohn habe am Tag nur rund anderthalb Stunden Unterricht, dabei ginge viel Stoff verloren. „Das ist einfach zu wenig.“ Ansonsten hofft sie, dass die nächtliche Ausgangssperre nicht wieder verordnet wird. Falls das doch der Fall sein sollte, hofft Michalak auf eine Ausdehnung auf 22 Uhr, bis die Menschen daheim sein müssen. „Manche gehen nach der Arbeit noch spazieren oder müssen einkaufen“, sagt die Mannheimerin. „Das braucht man einfach.“ Ansonsten ist sie mit den aktuellen Maßnahmen einverstanden.

Einen ordentlichen Steinwurf entfernt unterhalten sich zwei Freundinnen auf einer Bank. Die 16-jährige Fiona wünscht sich in der Oberstufe Präsenzunterricht statt des Wechselunterrichts. Außerdem sollte die Ausgangssperre nicht von Inzidenzen abhängig sein. „Ich wohne in Ilvesheim und wir haben die nächtliche Ausgangssperren noch“, äußert sich die Schülerin. Wenn sie etwa Freunde in Feudenheim besuchen möchte, müsse sie sich pünktlich auf den Heimweg machen. Freundin Zoë Gerards hofft, dass die Maßnahmen im Bereich Kontaktbeschränkungen etwas gelockert werden.

AdUnit urban-intext2

Alejandra Ramos ist mit ihrer Familie im Park. Die Mannheimerin hat keine großen Erwartungen, was die Lockerungen angeht. „Die Inzidenzen sind noch so hoch.“ Sie wünscht sich aber, dass das Impfen schneller voran geht. Auch Julian besucht den Park mit seiner Familie. Er findet, dass seine eigenen Wünsche zu subjektiv gedacht ist. Ihm sei aber das Thema Schule wichtig. „Bildungsangebote für Kinder muss es geben“, sagt der Mannheimer aus der Innenstadt. „Ich wundere mich auch immer, dass die Geschäfte es schaffen, zu überleben“, sagt er und wendet sich wieder seinen Kindern zu.

Den Park nutzen an diesem Nachmittag auch viele für Sport. Radfahrer passieren die Grünanlage, Jogger drehen ihre Runden. Ein Quartett spielt auf der Wiese Volleyball. Zwei Frauen trainieren Gewichtheben. Auch auf der Sportanlage ist viel los. Die einen sprinten, andere spielen Frisbee oder Fußball oder nutzen Sportgeräte wie Reck oder den nahe gelegenen Trimm-dich-Pfad. Tim Balensiefer kickt eifrig mit seiner Tochter Bérénice. „Angesichts der Infektionszahlen, fände ich es nicht gut, wenn Lockerungen beschlossen werden“, betont er. Dennoch bemerke er, dass die Leute die Einschränkungen satt haben. „Ich wünsche mir eine einfühlsamere Kommunikation.“ Seine Familie kommt mit dem Lockdown gut zurecht. „Wir haben den Park, wo wir hinkönnen“, so Balensiefer „Es ist wohltuend, dass der Frühling kommt und man raus kann.“ Allerdings gebe es Branchen, die mehr darunter leiden, etwa Theater oder Konzertveranstalter.

AdUnit urban-intext3

Annemarie Erb schaut ihrem Mann und den beiden Kindern beim Spielen auf der Wiese zu. „Ich hoffe, dass es relativ zügig für die Kinder wieder 'normal' wird“, sagt sie. Etwa, in der Schule oder bei Freizeitangeboten, beispielsweise in Form von geöffneten Parks, Zoos oder Indoorspielplätzen. „Sie sind sehr eingeschränkt in ihrem Radius.“ Sie selbst hofft auf die Öffnung der Gastronomie. „Ich würde so gern mal wieder essen gehen“, hebt sie hervor. Oder mit einer Freundin was trinken gehen. Ich würde mich über alles freuen, das aufmacht, auch der Einzelhandel“, so Erb. „Im Moment bleibt uns das Frisbeewerfen im Park.“

AdUnit urban-intext4

Zwei Senioren genießen das schöne Wetter ebenfalls bei einem Spaziergang. Das Ehepaar, das anonym bleiben möchte, lobt die gute Arbeit von Bundeskanzlerin Merkel. Die 82-Jährige findet, dass Vorwürfe fehl am Platz seien. „Diejenigen sollten sich überlegen, wie sie es selbst gemanagt hätten.“ Wenig Verständnis hat ihr 83-jähriger Ehemann, wenn eigentlich gebildete Menschen ihrer Altersklasse die Gefahr von Corona unterschätzen und sich in größeren Gruppen treffen. Seine Frau lobt, dass die Jugend den Ernst der Lage häufig besser begreift und sich an die Maßnahmen hält.

Auch am Alten Meßplatz ist am frühen Abend noch viel los. Viele Skater nutzen das gute Wetter, um auf dem großen Platz herumzufahren. Viele Menschen nutzen die trockene Witterung für Spaziergänge oder lassen den Tag auf der Neckarwiese im Freien ausklingen. Die Schwestern Cleo Brummer und Pola Krug haben den Tag ebenfalls genutzt, um die Seele baumeln zu lassen. „Ich wünsche mir, dass die Gastronomie bald öffnet“, sagt Brummer, selbstverständlich unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Abstand. Generell sollte die Politik den Menschen es ermöglichen, dass sie sich wieder im Freien treffen können, und zwar mehr als nur ein Haushalt mit einer weiteren Person. Brummer befürchtet, dass die Menschen sich sonst heimlich in geschlossenen Räumen treffen. Gerade jetzt, wo der Frühling vor der Tür stehe, wollen die Menschen raus. Man könnte diese Möglichkeit auch mit mehr Tests unterstützen. Ihre Schwester sieht das ähnlich. Sie wolle keine große Party feiern. „Es sollte aber erlaubt sein, dass man sich wieder zu zwei oder zu dritt treffen kann.“