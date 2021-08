Sonderprogramm zur 20 000. Vorstellung

Der Sternenprojektor Universarium IX des Mannheimer Planetariums absolviert seine 20 000. Vorstellung. Für das Planetarium ist das ein Anlass für eine Jubiläumsshow mit um die Hälfte reduzierten Eintrittspreisen. Es zeigt „Phantom des Universums – Die Jagd nach der dunklen Materie“. Die Vorstellung ist am Dienstag, 10. August, um 15 Uhr. Die FullDome-Videoshow dauert rund 50 Minuten und ist empfohlen für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Michael Sarcander vor dem Sternen-projektor Universarium IX. © Planetarium

Seit dem Jahr 2002 ist der Sternenprojektor Universarium IX im Einsatz für das Publikum des Planetariums. Damals löste er das Vorgängermodell ab, die blaue Riesenhantel „Modell VI“, die heute im Foyer des Planetariums zu bestaunen ist. Neu war damals nicht nur die Form des Projektors – ein kugelrunder schicker „Starball“ –, sondern auch die technischen Möglichkeiten, die das Projektionsgerät mit sich brachte: Der Universarium-IX-Projektor war im Gegensatz zu seinem rein mechanischen Vorgänger nun programmierbar und konnte per Computer gesteuert und so leicht in die automatisierten Planetariumsshows integriert werden. Das eröffnete viele neue Möglichkeiten, um diverse Vorgänge am Sternenhimmel zu veranschaulichen, die bis dato so nicht darstellbar waren.

Auf LED-Beleuchtung umgerüstet

Ein weiteres unübersehbares Merkmal des neuen Projektors war und ist die brillante Darstellung des Sternenhimmels. Dank seiner Glasfaseroptik wird das Licht für jeden einzelnen Stern des sichtbaren Nachthimmels mittels Glasfaser zu einer Lochblende geführt, wo es mit viel größerer Präzision aus dem Projektorgehäuse herausgeführt und so als viel schärferer und hellerer Punkt an der Planetariumskuppel abgebildet wird. Nach einer Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Mai 2021 ist das Universarium IX auf dem aktuellen Stand der Technik und gehört zu den ausgereiftesten opto-mechanischen Projektoren, die es in der Planetariumswelt gibt, teilte das Planetarium mit.

Michael Sarcander kennt den Universarium-IX-Projektor in- und auswendig. Seit 1986 ist er der Technische Leiter des Sternentheaters. Er hat nicht nur zahlreiche Planetariumsshows mitentwickelt und technisch umgesetzt, sondern auch tausende Veranstaltungen moderiert. Dabei hat er die Möglichkeiten, die der Sternenprojektor Universarium IX bietet, immer wieder aufs Neue ausgereizt, um spannende Effekte zu veranschaulichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Show lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer die spannende Suche nach dem Wesen der Dunklen Materie hautnah miterleben. red/cs

Info: Infos: Tel. 0621/41 56 92 und planetarium-mannheim.de