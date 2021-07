Sommerurlaub trotz Delta-Variante?

In Baden-Württemberg beginnen am Mittwoch die Sommerferien: Vor allem viele Familie nutzen die kommenden sechs Wochen, um zu verreisen. Haben die Mannheimer Angst vor der Delta-Variante oder freuen sie sich auf Urlaub? Wir haben uns in Reisebüros und bei Passanten in der Innenstadt umgehört.

„Wir fliegen in den Urlaub“, sagt eine Ludwigshafenerin, die anonym bleiben möchte. Die Kurdin reist in das Dorf, in dem sie geboren wurde – und in dem sie seither nicht mehr war. Geimpft sei sie nicht. „Ich bin sowieso nicht dafür.“ Sie kann es kaum erwarten, zu verreisen. „Wenn man in den Urlaub geht, freut man sich immer.“

„Die einen Kunden sind sehr vorsichtig, andere wollen unbedingt weg“, sagt Sabine Talenti, Geschäftsführerin des Reisebüros BesteTOUR. © Tanja Capuana-Parisi

José Rodriguez und Rosalba Rincon besuchen ihre Familien in Barcelona und Málaga. „Es ist zwar ein Familienbesuch, aber wir machen dabei auch Urlaub am Strand“, berichtet der Spanier. Seine Frau wird in dieser Zeit auch arbeiten. „Ich mache dort Homeoffice.“ Die Eltern einer Dreijährigen sind geimpft. „Wir machen uns trotzdem Sorgen wegen der Delta-Variante“, sagt Rincon. Ihr Mann fügt hinzu: „Wir schränken daher die Kontakte ein.“

Sorge vor Quarantäne

Sarah Jungbauer hat keinen Urlaub geplant. Ihre Freundin Sandra fährt mit ihrem Partner nach Spanien. Aus Angst vor der Delta-Variante sind sie vorsichtig. „Wir haben ein Apartment und sind doppelt geimpft.“ Eine Mannheimerin, die anonym bleiben möchte, hat vergangenes Jahr wegen Corona zwei Urlaube streichen müssen. Fliegen möchte sie aufgrund der Delta-Variante nicht. „Vielleicht fahre ich an die Ostsee und miete dort ein Ferienhaus.“ Ihre Bekannte fährt mit dem Auto nach Bosnien und Kroatien.

„Ich fliege am Donnerstag nach Portugal mit meiner kleinen Tochter zu Verwandten“, sagt Elisabete. Da es Hochrisikogebiet ist, hatte sie überlegt, sich vorher noch impfen zu lassen. „Es würde aber nichts bringen, da meine Tochter ohnehin danach in Quarantäne muss.“ Angst vor einer Infektion am Urlaubsort hat die junge Frau nicht wegen der niedrigen Inzidenzen. Sorgen macht sie sich wegen der Ansteckungsgefahr am Flughafen. „Eher wegen meiner Tochter, als wegen mir.“

Hans Richter hat erst im September Urlaub. Er lässt alles auf sich zukommen. „Man weiß ja noch nicht, was bis dahin ist.“ Markus Schillinger und seine Partnerin Nicole Bäkefeld wollen mit den fünf Kindern Campingurlaub machen. „Entweder in der Bretagne oder am Gardasee“, sagt er. Eine Flugreise kommt für die Patchworkfamilie nicht in Frage. Auch wegen einer möglichen Quarantäne nach dem Urlaub – was mit der Arbeit schlecht zu vereinbaren sei. „Das muss man mit einkalkulieren“, sagt Schillinger. Die Entscheidung für das Ziel soll bald fallen. „Am Wochenende wollen wir den Sack zumachen“, sagt Bäkefeld und lacht.

Christiane Hanke und ihre Familie haben sich dafür entschieden, neben Tagesausflügen einen Trip nach München zu machen – inklusive Freundschaftsspiel des FC Bayern. Eigentlich wollte die Familie Urlaub auf Mallorca oder den Kanaren machen. „Wir haben immer wieder geschaut“, sagt sie. Im Endeffekt haben sie sich dagegen entschieden: „Es war uns zu unsicher.“ Grund sei weniger die Angst vor dem Virus, sondern mit welchen Einschränkungen sie nach der Reise rechnen müssen. Martin aus Neustadt hat ähnliche Bedenken: „Da gebe ich das Geld lieber beim Shoppen aus.“

„War noch nie so unterschiedlich“

Die Unsicherheit der Kunden spürt auch Onur Tekinarslan, Inhaber des Reisebüros „Reiseland 4U Travel“. Viele haben etwa Fragen bezüglich der Einreise- und Ausreise. Seit Juni erlebt er dennoch einen Ansturm an Kunden. „Die Frühbucher sind komplett weggefallen“, sagt er. „Und momentan will jeder weg. 70 Prozent sind Pauschalreisen.“ Die gehen bei ihm überwiegend in die Türkei oder nach Griechenland. Nur wenige wollen nach Mallorca oder aufs spanische Festland. „Italien ist sehr teuer, fast unbezahlbar.“ Und: „Es gibt sehr viele Kunden, die eine Rücktrittsversicherung dazu buchen.“ So muss Tekinarslan auch das ein oder andere Storno verbuchen.

„Der absolute Renner unter den Zielen ist momentan Griechenland“, sagt Sabine Talenti, Geschäftsführerin des Reisebüros BesteTOUR. Bei Talenti werden auch sehr viele Reisen nach Spanien gebucht. „Für Geimpfte ist es kein Problem“, sagt sie. „Sie müssten nicht in Quarantäne gehen.“ Hoch im Kurs stehen Ziele in Bella Italia wie Südtirol oder der Gardasee. In Deutschland zählen Nord- und Ostsee zu den Favoriten, vieles ist schon ausgebucht. Stornos kommen bei ihr ebenfalls rein. „Die einen Kunden sind sehr vorsichtig, andere wollen unbedingt weg“, sagt sie. „Es war noch nie unterschiedlicher als in diesem Jahr.“ Viele gehen auf Nummer sicher und buchen Rücktrittsversicherungen oder Flex-Optionen. Die Geschäftsführerin legt großen Wert darauf, dass die Kunden gut beraten und über aktuelle Auflagen informiert werden: „Beratungsgespräche waren noch nie so wichtig wie jetzt.“