Sommerkonzert mit Liedern und Klavier

Die Abendakademie lädt nach langer Pause zu einem Livekonzert in ihren Saal in U 1 ein. Lieder und Klavierstücke, die von lauen Sommernächten erzählen, werden ab 18 Uhr am Samstag, 19. Juni, von Mezzosopranistin Jonka Hristova und Pianistin Anna Panagopoulos präsentiert. Sie verzaubern ihr Publikum an diesem Abend mit der Welt von Hector Berlioz’ „Sommernächten“ sowie Georges Bizets „Liebesliedern“. Entstanden sind die Lieder nach Gedichten der französischen Romantiker Théophile Gautier, Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine, Victor Hugo und anderen. Die Karten kosten 12 Euro (nur im Vorverkauf). Informationen unter 0621/1076-150 und www.abendakademie-mannheim.de. aph

