Sommer, Sonne, Schmöker

Mannheim. Für alle Kinder und Jugendlichen, die in den Sommerferien in Mannheim sind, bietet die Stadtbibliothek seit mittlerweile zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Programm an. Insgesamt 37 Veranstaltungen warten dieses Jahr in den verschiedenen Stellen der Bibliothek auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen drei und 16 Jahren. Das Programm der Kinder- und Jugendbibliothek findet im Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers Baden-Württemberg unter dem Motto „Den Kinderbüchern aus Baden-Württemberg auf der Spur“ statt. Einige spannende Angebote gibt es – wie etwa der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ oder der Erarbeitung eines eigenen kleinen Spielfilms mit Spielsachen als Akteure.

Die Bücherei bietet wieder Lesespaß und ein buntes Programm. © Rittelmann/Archiv

Die Zweigstellen der Stadtbibliothek Mannheim halten über die Ferienzeit ein breites Spektrum von MINT-Experimenten über Gaming-Aktionen bis zu Escape-Spielen bereit. Und wer den Herzogenried- oder Luisenpark besucht, kann die Fahrradbibliothek FaBio treffen, vor Ort Bücher ausleihen oder etwas spielen. Alle Angebote sind über die Mannheimer Ferienplattform unter www.ferienplattform-mannheim.de recherchierbar.

Flohmarkt im Stadthaus N 1

Besondere Angebote während der Sommerferien bietet auch die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1. Vom 26. Juli bis 10. September können dort E-Book-Reader und Bestseller doppelt so lange zum gleichen Preis entliehen werden, also für vier Wochen zum Preis von 2 Euro. Wer seine Sommerlektüre lieber im heimischen Bücherregal behalten möchte, wird auf dem Medien-Flohmarkt während der Sommerferien gewiss fündig: Dort gibt es zu den üblichen Öffnungszeiten, Dienstag bis Freitag, jeweils 10 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 15 Uhr, zahlreiche Bücher und andere Medien zu kleinen Preisen. red