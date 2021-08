„Sommer der Liebe“

Mannheim. Erinnerungen an Woodstock sollen wach werden beim „Summer of Love & Freedom-Festival“ vom 12. bis 18. August im Peer 23 auf der Friesenheimer Insel (Rheinrottstraße 5). Die Love and Freedom Foundation kündigt zweieinhalb Tage Tanzen, zwei Tage Live- und Mitmach-Konzerte und zweieinhalb Tage „bewusste Berührung“ an. Man wolle anknüpfen an das legendäre Woodstock-Festival, das vor 52 Jahren, im August 1969, weltweit für Furore sorgte. „Dort wurden bewusst Liebe, Frieden und Freiheit zelebriert und gelebt als bewusster Gegenpol zu Krieg, Konsum und moralischer Enge“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das seien auch die Werte „einer heute wieder weltweit wachsenden Community bewusster, achtsamer Menschen“.

Zum Auftakt ist von Donnerstag, 12., bis Samstag, 14. August, ein Tanzfest mit Workshops geplant. Samstags und sonntags stehen Live- und Mitmach-Konzerte auf dem Programm. Ab Montag, 16. August, geht es schließlich drei Tage lang um Berührungen, etwa bei einem „Touch/HerzTantra-Seminar“ oder bei einer „Tempelnacht“. Dabei würden das aktuelle Hygienekonzept und die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) beachtet. Infos und Tickets gibt es hier oder per E-Mail an summerofloveandfreedom@gmx.de.

