Solidarität mit jungen Künstlern

Spenden von 10 000 Euro für die Aktion „Solidarisch in der Krise“ sowie ein Erlös von 36 000 Euro bei einer Auktion – mit namhaften Summen hat der Förderkreis der Kunsthalle auch während der Corona-Pandemie Künstler unterstützt. Nun will der mehr als 2300 Mitglieder zählende Verein wieder mehr Veranstaltungen anbieten. Dazu hat sich der Vorstand neu formiert. Markus Haass übernahm das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Peter Frankenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zehn Jahre fungierte der frühere Uni-Rektor und Wissenschaftsminister als stellvertretender Vorsitzender. Damit war Frankenberg insbesondere in der wichtigen Ära des Neubaus der Kunsthalle wie auch beim Wechsel des Vorsitzes vom 2016 verstorbenen Hans Dieter Hasselbach zu Verena Eisenlohr ein Garant der Stabilität an der Spitze. Er wollte nun jedoch nicht mehr für den Vorstand kandidieren, bleibt dem Förderkreis jedoch weiterhin als Kuratoriumsmitglied gerne eng verbunden. Eisenlohr hat ihm für sein langjähriges Engagement sehr herzlich gedankt. Das von den Mitgliedern neu gewählte Kuratorium mit 28 Vertretern aus Kultur, Wirtschaft und Stadtgesellschaft bestätigte nun die Vorsitzende Verena Eisenlohr und Schatzmeister Bernhard Siegel einstimmig im Amt.

Erfolgreiche Benefiz-Auktion

Ebenso einstimmig stieg Kuratoriumsmitglied Markus Haass, bekannt als Mitglied des Auswahlgremiums des Bloomaulordens wie auch als Chefarzt des Theresienkrankenhauses, zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden auf. Eisenlohr und Siegel freuen sich, mit „einen kunstversierten und engagierten Vorstandskollegen an unserer Seite zu wissen“, ist Haass doch zudem schon lange im Vorstand des Kunstvereins sowie bei dem Projekt „LionsArt“ engagiert dabei. Der neue Vorstand will nun nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie möglichst schnell wieder exklusive Vorbesichtigungen der neuen Ausstellungen, Vorträge und Kunstreisen anbieten. Im vergangenen Jahr legte der Verein in Absprache mit Direktor Johan Holten einen Schwerpunkt bei den geplanten Kunstankäufen auf Werke von regionalen sowie jungen internationalen Künstlern. „Freischaffende bildende Künstler haben erhebliche finanzielle Einbußen dadurch erlitten, dass sie aufgrund der Schließung von Galerien und Absagen von Ausstellungen und Messen ihre Werke nicht so wie in der Vergangenheit einem breiteren Publikum präsentieren und verkaufen konnten“, sagte Verena Eisenlohr.

Daher habe der Förderkreis Werke der Mannheimer Künstlerin Barbara Hindahl, deren Ausstellung „Fake & Fiction“ im Altbau zu sehen war, der jungen Künstlerin Elsa Guillaume, deren Arbeiten im Studio präsentiert worden waren, sowie der in der Ausstellung „Deltabeben Regionale 2020“ präsentierten Myriam Holme und Emmanuel Boos erworben. Die insgesamt sechs Werke werden nächstes Jahr in der Kunsthalle präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der Benefizauktion zugunsten der Kunsthalle anlässlich des 15-jährigen Bestehens der ARTgenossen kamen weitere 36 000 Euro zusammen. Damit können eineinhalb Jahre Ausstellungen junger Kuratoren im Studio der Kunsthalle zu aktuellen Positionen zeitgenössischer Kunst finanziert werden.