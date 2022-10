Solidarität mit Geflüchteten: Kundgebung in Mannheim

Mannheim. Die Seebrücke Mannheim ruft am Samstag, 22 Oktober, dazu auf, um 14 Uhr gemeinsam auf die Straße zu gehen und mit einer Kundgebung unter dem Motto „Solidarität für alle – auch in kalten Zeiten“ auf die Situation von geflüchteten Menschen aufmerksam zu machen. Unterstützt wird der Aufruf von Fridays for Future Mannheim, den Omas gegen Rechts Rhein Neckar, Mannheim sagt Ja! e.V., der Interventionistischen Linken Rhein Neckar, der Amnesty Hochschulgruppe Mannheim, den Jungen Europäern – JEF Heidelberg/Mannheim, Save Me Mannheim und dem Arbeitskreis ver.di aktiv gegen rechts Rhein-Neckar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeitgleich zu der Kundgebung in Mannheim finden in ganz Baden-Württemberg Aktionen der Seebrücke statt.