Solidarität mit der Ukraine: Nachwuchsbündnis demonstriert auf Mannheimer Paradeplatz

Mannheim. Der Krieg gegen die Ukraine dauert seit mittlerweile mehr als vier Monaten an. Nachdem Russland am Morgen des 24. Februar sein Nachbarland überfallen hatte, organisierte ein Bündnis aus Nachwuchsorganisationen eine spontane Demonstration auf dem Paradeplatz. Vier Monate später rufen die Jusos, die Grüne Jugend, die Jungen Liberalen und die Junge Union zusammen mit den Jungen Europäern Heidelberg/ Mannheim an diesem Donnerstag um 18.30 Uhr erneut zu einer Solidaritätskundgebung mit der Ukraine auf dem Paradeplatz auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn wir wieder mehr als 150 Personen werden, wäre das ein starkes Zeichen“, erklärt Juso-Vorsitzender Hamun Zourmand dieser Redaktion. Die Kundgebung unter dem Motto „Nicht nachlassen! Solidarität mit der Ukraine“ solle den Krieg weiter im öffentlichen Bewusstsein halten, kündigen die Veranstalter an.

Wunsch nach mehr Hilfe

Der Krieg gegen die Ukraine sei demnach nicht nur ein Angriff auf einen demokratischen Staat, sondern ein Angriff auf die gemeinsame Friedensordnung und auf die Demokratie, teilen die Veranstalter weiter mit. Sie fordern, die Ukraine entschiedener zu unterstützen. „Noch immer wird bei Waffenlieferungen mehr angekündigt als tatsächlich geliefert“, heißt es. „Noch immer wird nicht alles getan, um die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit zu stärken und Putin langfristig zu schwächen.“