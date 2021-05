Solidarität in der Pandemie - 1. Mai am Mannheimer Marktplatz

Mannheim. „Solidarität ist Zukunft“ - unter diesem Motto steht der Tag der Arbeit am 1. Mai in diesem Jahr. „Ein sehr gutes Motto“, findet Jens Lehfeldt, DGB-Kreisvorsitzender, der die Anwesenden an diesem Samstagvormittag auf dem Marktplatz begrüßt. „Trotz der Pandemie ist es wichtig, dass wir sichtbar sind und für unsere Themen einstehen.“ Schon das zweite Jahr in Folge können die Gewerkschaften und ihre Mitglieder den Tag der Arbeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt feiern. Auf den traditionellen Demozug vom Gewerkschaftshaus am südlichen Neckarufer in der Hans-Böckler-Straße muss genauso verzichtet werden wie auf ausgelassene Umarmungen, Bratwurststände oder gemeinsames Singen. Die musikalische Begleitung übernehmen Manfred Pohlmann mit seiner Gitarre und Frank Willi Schmidt am Kontrabass.

AdUnit urban-intext1

„Ich habe gerade zwei Bilder im Kopf“, so Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim und heutiger Hauptredner. „Einerseits die ganzen Kundgebungen bis 2019 - da kommt natürlich Wehmut auf. Und andererseits aber den 1. Mai letzten Jahres, als wir nur digital zusammen kommen konnten.“ Er sehe das Glas halb voll und wolle alles daran setzen, gemeinsam zur Normalität zurückzukehren. Das erfordere auch Solidarität, betont Hahl. „In unserer Demokratie darf und muss man politische Entscheidungen kritisch hinterfragen und es war sicherlich nicht alles nachvollziehbar. Aber wir als Demokratinnen und Demokraten müssen auch klare Kante zeigen gegen Querdenker und solchen Leuten mit aller Macht entgegentreten.“

Kämpferisch und corona-konform soll demonstriert werden. Mehrmals weist Versammlungsleiterin und Gewerkschaftssekretärin des DGB-Bezirks Baden-Württemberg Miriam Walkowiak während der Kundgebung auf die einzuhaltenden Abstände sowie die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, hin. Grob gerundet seien auch nur die erlaubten 200 Teilnehmenden anwesend, auch wenn es dem einen oder der anderen bei einem Blick auf den Marktplatz mehr zu sein scheinen. Dennoch: Trotz der vergleichsweise großen Veranstaltung müssen weder Ordnerinnen der IG Metall noch die Polizei eingreifen, die Maskenpflicht wird eingehalten und es bilden sich zwar Grüppchen, diese lösen sich aber immer wieder auf. „Wir tragen eine große Verantwortung, aber das bekommen wir auch hin“, ermuntert Walkowiak. Verantwortung und Solidarität - diese Stichworte stehen im Mittelpunkt der Redebeiträge.

Die große Frage: Wie schafft man es, die Krise als Wir zu meistern, ohne, dass die Last auf die Schultern der arbeitenden Bevölkerung und der zukünftigen Generation abgewälzt wird? „Tarifverträge sind das zentrale Instrument, um Einkommen und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten zu verbessern“, betont Jens Lehfeldt. Gerade in der Pandemie erführen viele deren Vorzüge, dennoch beobachte man eine zunehmende Schwindung der Tarifbindung, die auch Verluste der Einkommenssteuer mit sich brächten. Daher fordere der DGB eine erhebliche Nachbesserung der Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg sowie bessere Rechte für Betriebs- und Personalräte.

AdUnit urban-intext2

Des Weiteren kritisiert Lehfeldt die aktuellen Koalitionsverhandlungen der Grünen und der CDU auf Landesebene: „Für uns sieht es so aus, als würde wenig Neues herauskommen“. Konkret kritisiert er die Schuldenbremse, die wichtige Investitionen in Bereichen wie Gesundheit, öffentlicher Dienst, Umweltschutz sowie Bildung verhindere. Statt Geld auszugeben werden Gebühren von der Bevölkerung gefordert. „Verteilungspolitisch völliger Irrsinn“, so Lehfeldt. Für den angestrebten sozialökologischen Wandel reiche das nicht: „Arbeit, Wirtschaft, Transformation finden nicht statt.“

Hauptredner Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim, schließt sich seinem Vorredner an: „Wir müssen jetzt eine Wertedebatte führen, denn diese Probleme werden die Krise überdauern.“ Durch die Pandemie, so Hahl, würden bestehende Missstände nur sichtbarer. „Die Intensivstationen sind schon länger überlastet und das ist Fehlern geschuldet, die in der Vergangenheit gemacht wurden“, kritisiert er. „Im Gesundheitswesen darf nicht nach Prinzipien der Gewinnmaximierung gehandelt werden. Und mit Applaus können die Beschäftigten weder die Miete zahlen noch Brot kaufen - Wertschätzung geht an dieser Stelle anders!“. Für diese Worte erntet Hahl zustimmendes Klatschen.

AdUnit urban-intext3

Klara Ronellenfitsch von der ver.di Jugend, Gesundheits- und Krankenpflegerin am Uniklinikum, stimmt zu: „Weg mit Fallpauschalen und falschen Anreizen und her mit bedarfsgerechter Personalbemessung und angemessener Anerkennung!“. Sydney Berger, JAV-Vorsitzende der UMM, macht deutlich: „Uns laufen so immer weiter die Pflegekräfte weg, allein im letzten Jahr haben 9000 Menschen ihren Job aufgegeben - und das bei dem Personalmangel, der ohnehin schon herrscht!“.

AdUnit urban-intext4

Ein weiterer Kritikpunkt Hahls: Die Bereicherung einzelner Politiker an einer gesellschaftlichen Krise. Nicolas Löbel habe, so Hahl, im vergangenen Jahr auf eine Forderung der IG Metall nach einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes geantwortet, dass er dahingehend keine Notwendigkeit sehe, da die Hinzuverdienstgrenze ausgeweitet wurde. Menschen in Kurzarbeit könnten also zusätzlich Nebenverdienste durch andere Tätigkeiten erwerben. Aus dem Publikum kommen daraufhin Buh-Rufe und Pfeifen. Solche Politiker gäbe es aber überall und sie „ziehen die ganzen anderen Rechtschaffenden in den Dreck“, findet Hahl. Anschließend an Jens Lehfeldt fordert Hahl von Arbeitgebern und Politik Weichenstellungen für gerechtere Arbeitsbedingungen sowie nachhaltige Zukunftsperspektiven. Er betont: „Wir müssen über die Gewerkschaftsgrenzen hinweg Solidarität zeigen und gemeinsam für soziale Gerechtigkeit kämpfen.“

Diesem Tonus schließt sich auch Michelle Hauth, Vorsitzende der IG BCE Jugend Mannheim, beschäftigt bei Roche, an: „Junge Menschen brauchen eine Perspektive und wir lassen Arbeitgeber nicht damit durch, Corona als Vorwand zu nutzen, um Ausbildungszahlen zu drücken oder Übernahmen infrage zu stellen.“ Sören Kobsch von der IGM Jugend fügt hinzu: „Eins ist ganz klar: Wer einen Metaller angreift, muss damit rechnen, gegen alle Metaller in den Kampf zu ziehen“. Auch ihre Beiträge ernten begeisterten Applaus.

Das letzte Lied „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“ kann dieses Jahr zwar nicht gemeinsam gesungen werden, weckt aber viele Erinnerungen an frühere Kundgebungen. Nach knapp zwei Stunden hat sich der Marktplatz etwas geleert. Miriam Walkowiak zeigt sich sehr zufrieden: „Es hat alles sehr gut funktioniert und wir sind einfach glücklich, dass wir in diesem Rahmen feiern konnten“.

Die Kundgebung in Mannheim wurde für alle, die nicht in Präsenz dabei sein konnten, auf Video aufgezeichnet. Ein Mitschnitt sowie Bilder und Kurzvideos von der Kundgebung sind seit dem Nachmittag des 1. Mai abrufbar auf der Homepage des DGB Nordbaden www.nordbaden.dgb.de und auf den Kanälen des DGB Nordbaden bei YouTube und Facebook.