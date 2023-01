Solidarität für den Iran - Demo in Mannheim

Mannheim. Unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam laut sein“ findet am Samstag, 28. Januar, von 15.30 bis 17 Uhr eine Demonstration für Solidarität mit den Menschen im Iran statt. Start ist der Eingang zu den Planken in O7, eine Kundgebung findet auf dem Marktplatz statt. Initiatorin der Veranstaltung ist die Mannheimerin Bahare Beverungen, die gemeinsam mit den Gruppen „Frauen Leben Freiheit Rhein-Neckar“ und „Be Our Voice Iran Rhein-Neckar“ mit Rasseln und Trommeln durch die Stadt ziehen will. „Das Mullah-Regime im Iran reagiert brutal auf die seit vier Monaten anhaltenden Proteste im Land“, betont Beverungen.

