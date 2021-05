Solidarität auch in schweren Zeiten

„Solidarität ist Zukunft“ – unter diesem Motto stad der Tag der Arbeit am 1. Mai in diesem Jahr. „Ein sehr gutes Motto“, so Jens Lehfeldt, DGB-Kreisvorsitzender, der die gut 200 Anwesenden an diesem Samstagvormittag auf dem Marktplatz begrüßte. „Trotz der Pandemie ist es wichtig, dass wir sichtbar sind und für unsere Themen einstehen.“

AdUnit urban-intext1

Schon das zweite Jahr in Folge können die Gewerkschaften und ihre Mitglieder den Tag der Arbeit aufgrund der Coronapandemie nicht wie gewohnt feiern. Auf den traditionellen Demozug vom Gewerkschaftshaus muss genauso verzichtet werden wie auf Umarmungen, Bratwurststände oder gemeinsames Singen.

„Klare Kante zeigen“

„Ich habe gerade zwei Bilder im Kopf“, so Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim und Hauptredner. „Einerseits die ganzen Kundgebungen bis 2019 – da kommt natürlich Wehmut auf. Und andererseits aber den 1. Mai letzten Jahres, als wir nur digital zusammen kommen konnten.“ Er wolle alles daran setzen, gemeinsam zur Normalität zurückzukehren. „In unserer Demokratie darf und muss man politische Entscheidungen kritisch hinterfragen und es war sicherlich nicht alles nachvollziehbar. Aber wir als Demokratinnen und Demokraten müssen auch klare Kante zeigen gegen Querdenker und solchen Leuten mit aller Macht entgegentreten.“

Verantwortung und Solidarität – diese Stichworte stehen im Mittelpunkt der Redebeiträge. Hauptredner Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim: „Wir müssen jetzt diese Wertedebatte führen, denn die Probleme werden die Krise überdauern.“ Mit der Pandemie, so Hahl, würden bestehende Missstände nur sichtbarer. „Die Intensivstationen sind schon lange überlastet. Das liegt an Fehlern der Vergangenheit“, kritisiert er. „Im Gesundheitswesen darf nicht nach Prinzipien der Gewinnmaximierung gehandelt werden. Und mit Applaus können die Beschäftigten weder die Miete zahlen noch Brot kaufen – Wertschätzung geht anders!“. Klara Ronellenfitsch von der ver.di-Jugend, Krankenpflegerin am Uniklinikum, stimmt zu: „Weg mit Fallpauschalen und falschen Anreizen – und her mit bedarfsgerechter Personalbemessung und angemessener Anerkennung!“.

AdUnit urban-intext2

Nach knapp zwei Stunden hat sich der Marktplatz dann etwas geleert. Versammlungsleiterin Miriam Walkowiak ist zufrieden: „Es hat alles sehr gut funktioniert“. jdoe