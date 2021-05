Solarzellen auf städtische Dächer

Bereits in sechs Jahren klimaneutral – so soll die Stromversorgung der stadteigenen Gebäude umgebaut werden. Das teils stadteigene Energieunternehmen MVV und die Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB), die Holdinggesellschaft der Stadt Mannheim, haben unter anderem zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen „sMArt City Mannheim GmbH“ gegründet. Ziel ist es, die Dekarbonisierung und die Digitalisierung im kommunalen Sektor weiter voranzutreiben, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Dafür soll zum einen der Stromverbrauch der stadteigenen Liegenschaften, einschließlich Schulen und Eigenbetriebe, bis zum Jahr 2027 klimaneutral werden. Zum anderen soll Mannheim zu einer zukunftsfähigen, sogenannten „Smart City“ weiterentwickelt werden. Den klimaneutralen Stromverbrauch der städtischen Liegenschaften bis 2027 will die neue Stadt-Tochter durch die Umstellung auf erneuerbare Erzeugung mit einer Gesamtleistung von rund 40 Megawatt erreichen.

Zunächst wird hierfür das Potenzial von Dach- und Freiflächen von stadteigenen Liegenschaften für die Installation von Solarstromanlagen systematisch analysiert. Im nächsten Schritt werden nach Abstimmung Photovoltaikanlagen installiert. „Damit unsere Stadt langfristig klimaneutral werden kann, müssen wir den Ausbau erneuerbarer Energien weiter vorantreiben und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für ressourcenschonende und smarte Städte mit sich bringt, nutzen“, erklärt Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) diesen Schritt. red/lang