Soko Kitzbühel: Charity-Aktion für Amalie in Mannheim

Seit langem ist sie den Fans von Soko Kitzbühel als Gräfin Vera Schönberg bekannt: Schauspielerin Andrea L’Arronge. Jetzt geht die beliebte Serie nach über 20 Jahren zu Ende. L’Arronge nimmt das zum Anlass, zum Internationalen Frauentag Requisiten zu versteigern. Unter dem Titel „Soko Amalie“ werden sie ab 11. März auf der Plattform Ebay Charity angeboten. Der gesamte Erlös geht an Amalie, die Mannheimer Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution.

Schauspielerin Andrea L’Arronge unterstützt Amalie. © Hyp Yerlikaya

„In 20 Jahren Soko Kitzbühel hat sich bei mir eine Menge angesammelt, das möchte ich gerne versteigern und Amalie zugutekommen lassen“, sagt L’Arronge, die seit etwa einem Jahr im Dienst von Amalie stehe und sich der Arbeit der Organisation und den Frauen stark verbunden fühle. „Wir danken Andrea für die große Unterstützung und ihr Engagement“, freut sich Amalie-Leiterin Astrid Fehrenbach.

Handtaschenaktion im Juni

Anna Muth vom Leo-Club Schwetzingen und Ehrenamtliche von Amalie bereiten die Auktion vor. Versteigert werden zum Beispiel ein Original-Drehbuch, ein Cocktail-Kleid oder Cowboy-Stiefel, aber auch von Andrea L’Arronge handsignierte DVDs von Soko Kitzbühel. Für die Auktion ist die Schauspielerin nach Mannheim angereist. „Es war ein wunderbarer Nachmittag mit Andrea, wir haben viel gelacht und ihren Geschichten gelauscht, die sie uns aus den vielen letzten Jahren Drehzeit erzählt hat“, so Anna Muth.

Mit den Spenden möchten die Sozialarbeiterinnen von Amalie in Not geratenen Frauen eine neue Perspektive außerhalb der Prostitution ermöglichen. Die Aktion will aber auch ein Zeichen für die Rechte von Frauen setzen. Die Amalie-Handtaschenaktion, die immer zum Internationalen Frauentag stattfindet, wird 2022 aus Pandemiegründen auf den 24. Juni verschoben. red/bhr

