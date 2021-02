Mannheim. Erwartungen waren kaum vorhanden, die Freude im Nachhinein dafür umso größer. Der Mannheimer Ruben Geörge hat in diesem Jahr den Mia-Seeger-Preis gewonnen – eine Auszeichnung für Hochschulabschluss-Arbeiten im Bereich Design. „Ich war überrascht“, sagt Geörge, der in Schwäbisch Gmünd studiert. Über hundert Arbeiten seien eingereicht worden, daher habe er nicht mit dem Sieg gerechnet. Das Objekt, mit dem er die Jury überzeugt hat, ist ein von ihm entwickelter nachhaltiger Schuh. Der „Fortschreiter“ ist ein Sneaker, dessen Einzelteile austauschbar sind.

Auszeichnung für Talente Der Mia-Seeger-Preis wird von der Mia-Seeger-Stiftung verliehen und ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Unter dem Motto „Was mehr als einem nützt“ schreibt die Stiftung den Preis jährlich aus. Ziel ist es, den Design-Nachwuchs zu unterstützen und ihn zur Auseinandersetzung mit sozialen Fragen aufzufordern. Die Stuttgarterin Mia Seeger (1903-1991) bezeichnete sich selbst als Designvermittlerin und -beraterin. 1986 rief sie die nach ihr benannte Stiftung ins Leben, um die Bildung im Bereich der Gestaltung zu fördern.Zahlreiche Sponsoren unterstützen sie dabei. tbö

AdUnit urban-intext1

Die erste Idee zu dem Schuh hatte Geörge viele Tausend Kilometer südöstlich von Schwäbisch Gmünd. Auf den Andamanen. Palmen, weiße Sandstrände und türkisblaues, immer warmes Meer kennzeichnen die Inselgruppe im Indischen Ozean. Kein Wunder also, dass Ruben Geörge sein Auslandssemester in Indien mit einem Urlaub auf den abgelegenen Inseln verband.

Was aber so gar nicht zu der tropischen Idylle passte, war der viele Müll, der an die Strände gespült wurde. „Mir ist aufgefallen, dass darunter extrem viele Schuhe waren“, erzählt Geörge. Die Bilder lassen den jungen Mann auch dann nicht mehr los, als er längst wieder zurück in Deutschland ist.

Wenn ein Schuh seine Funktion nicht mehr erfüllt, wird er in den seltensten Fällen repariert, sondern landet meist im Müll – und wird dann im schlimmsten Fall irgendwo in der Natur abgeladen. Die Erfahrung hat Geörge selbst schon gemacht: „Mein Lieblingsschuh ging kaputt und konnte nicht mehr repariert werden, also hab ich ihn weggeworfen.“ Da der Student der Produktgestaltung ohnehin noch auf der Suche nach einem Thema für seine Bachelorarbeit ist, entscheidet er sich, einen Sportschuh zu entwickeln, der sich bei der Herstellung und in der Lebensdauer von anderen unterscheidet.

Klebstoff ist tabu

AdUnit urban-intext2

Geörge konstruiert einen Sneaker, dessen einzelne Bestandteile so miteinander verbunden sind, dass sie sich problemlos wieder lösen lassen. Klebstoffe sind dabei tabu. Die rahmengesteckte Machart bewirkt, dass einzelne Elemente ausgetauscht werden können. Eine Naht verbindet die Sohle mit dem Oberschuh. Löst man diese auf, können die Bestandteile gewechselt werden. Und das nicht nur, wenn sie kaputt sind. Sein Schuh kann mit verschiedenen Sohlen für unterschiedliche Tätigkeiten genutzt werden. „Dank dieser Technik wird mit wenigen Handgriffen aus einem Sport- ein Wanderschuh. Auch bei der Farbzusammensetzung ist der Träger flexibel“, erzählt der Student, dessen Konzept auf einer starken Individualisierung beruht.

„Ich hab den Schuh so entwickelt“, berichtet Geörge, „dass er auch in Deutschland hergestellt werden kann. Einzelne Bestandteile kommen beispielsweise aus dem 3D-Drucker.“ Schon bei den Produktionsbedingungen soll sein „Fortschreiter“ einem anderen Ansatz folgen, als es auf dem Markt üblich ist. Ein Großteil der weltweiten Schuhproduktion ist in asiatischen Ländern ansässig. Dort seien die Arbeitsbedingungen schlecht und die Umweltverschmutzung hoch, weiß Geörge.

AdUnit urban-intext3

Bis das fertige Produkt im Regal eines Schuhgeschäftes ausliegt, muss es zunächst um die halbe Welt transportiert werden. Nicht so der Sneaker aus Schwäbisch Gmünd. Mithilfe eines Computerprogramms entwirft Geörge seinen Schuh, lässt das Oberteil aus Stoff nähen, die Sohle kommt aus dem 3D-Drucker. „Eine Besonderheit ist der Socken, der sich herausnehmen und waschen lässt.“

Investor gesucht

AdUnit urban-intext4

Marktreif ist der „Fortschreiter“ noch nicht. Am Material müsse noch gearbeitet werden, die Sohle sei zu schwer, benennt Geörge die Baustellen. Große Lust, sein Projekt weiterzuentwickeln, hätte der gebürtige Hockenheimer, der in Mannheim die Waldorfschule besucht hat, auf jeden Fall. Jedoch sind die studentischen Möglichkeiten ausgeschöpft, ein Investor könnte allerdings helfen. „Der Mia-Seeger-Preis ist eine schöne Bestätigung für mich, aber alleine kann ich wenig stemmen“, sagt der 30-Jährige, der im Moment in Schwäbisch Gmünd einen Masterstudiengang belegt.

Konzepte und Modelle von umweltfreundlicheren Schuhen gibt es bereits. Diese würden ihre Eigenschaft aber so stark hervorheben, dass sie nur für spezielle Käufergruppen attraktiv sind, so Geörge. „Viel interessanter ist es allerdings, Produkte zu entwickeln, die nicht nachhaltig aussehen, aber nachhaltig sind.“