Software-Umstellung: Am Mittwoch keine Corona-Fallzahlen

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat am Mittwoch keine aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Grund sei eine Software-Umstellung im Gesundheitsamt, sagte Rathaussprecher Ralf Walther.

Über das neue Computersystem hatte Gesundheitsamtschef Peter Schäfer am Dienstag den Gemeinderat informiert. Demnach bekommt Mannheim als eine der ersten Kommunen in Baden-Württemberg die Software Sormas-X. Die Vorgänger-Version wurde hier bereits verwendet. Bei der überarbeiteten handelt es sich um ein digitales Kontaktnachverfolgungssystem, das für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern sorgen soll. Nach den Worten von Schäfer waren bisher insbesondere die Schnittstellen zu Bund und Land „ein großes Problem“.

Neue Qualität?

Sormas-X – so das vollmundige Versprechen – soll den Kampf gegen die Pandemie „auf eine neue Stufe stellen“. Eigentlich sollte die Software allerdings bereits seit Februar bundesweit verwendet werden, doch gab es bei der Entwicklung wie bei der Installation in den Gesundheitsämtern immer wieder Probleme.

Wegen der Computer-Umstellung konnte auch das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend keine aktuellen Zahlen aus Mannheim vermelden. Die jüngste stammt vom Robert Koch-Institut, dessen Werte von denen der Kommunen meistens abweichen. Es wies für Mannheim am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 15,5 aus.