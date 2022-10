Sofa brennt in Tiefgarage

In der Nacht zum Freitag rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem ein 54-jähriger Passant gegen 0.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Tiefgarage in der Bismarckstraße, gemeldet hatte. Wie die Polizei berichtet, brannte in der Parkgarage „Uni-Mensa“ ein dort gelagertes Sofa. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Durch die Rauchentwicklung wurden die Wände sowie die Decke der Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt, Gleiches gilt für die Brandursache. Um Hinweise wird gebeten unter Telefon 0621/12 58 0. kur/pol

