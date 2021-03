Die Mannheimer Innenstadt ist an diesem Samstag belebt, aber nicht überlaufen. Ein eisiger Wind prescht durch die Quadrate und macht wenig Lust aufs Bummeln. Wer sich ins Freie traut, trägt meist Tüten, oder läuft zielgerichtet zu Läden auf den Planken, die Click und Collect anbieten. Vor allem in Drogerieläden herrscht ein großer Andrang. So mancher scheint dort

...