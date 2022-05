Die neue Schullandschaft in der Neckarstadt-West nimmt Konturen an: Am Montag hat die Stadtverwaltung Mannheim den Entwurf für die neue, vierzügige Humboldt-Grundschule vorgestellt. Mit der baulichen Erweiterung entstehen eine Ganztagsschule, eine Mensa und zwei Sporthallen, die einen eingefassten Schulpark zwischen dem bestehenden, denkmalgeschützten Gebäude und dem Neubau

