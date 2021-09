So schön war’s – schicken Sie uns Ihre Urlaubsfotos!

Ferienende, für viele Mannheimerinnen und Mannheimer ist der Alltag zurück. Morgens wieder früh aufstehen, schnell etwas frühstücken, ab zur Arbeit, zur Uni oder in die Schule. Noch aber spüren viele die Leichtigkeit des Urlaubs, das unbeschwerte In-den-Tag-hinein-Leben, das süße Nichtstun, die frische Luft – noch. Damit wir diese angenehmen Gefühle etwas länger erhalten können, wollen wir die schönsten Urlaubsfotos unserer Leserinnen und Leser in der Zeitung und online veröffentlichen. Zeigen Sie uns, wo Sie Ihre Ferien verbracht haben und was sie erlebt haben. Dabei ist es völlig egal, ob Sie auf Grenada, in Griechenland (unser Bild zeigt die Insel Santorin), im Glottertal oder im eigenen Garten waren. Die Hauptsache ist, dass Ihre Aufnahme Urlaubsgefühle vermittelt. Mailen Sie das Bild an: lokal@mamo.de oder schicken Sie es an den „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Stichwort: „Mein Urlaubsfoto“. Bitte schreiben Sie kurz dazu, was es zeigt und wo es aufgenommen wurde. stp

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1