Das gute Wetter hat am Wochenende trotz steigender Inzidenz die Mannheimer ins Freie gelockt. Die Stadt hat daher ihre Allgemeinverfügung seit Freitag aktualisiert und die Maskenpflicht erweitert. Aber halten sich die Mannheimer auch daran? Wer am Samstagnachmittag die Sonne am Strandbad genießen möchte, ist nicht allein. Es sind vor allem viele Familien unterwegs, die sich auf dem Spielplatz tummeln, flanieren oder es sich auf dem Schotterstrand mit Blick auf den Rhein gemütlich gemacht haben.

Eine Maske trägt nicht jeder. Dabei gibt es am Eingang des Strandbades Hinweisschilder. Für Katharina ist das Tragen einer Maske selbstverständlich. „Ich finde es gut, dass man sie hier tragen muss und fühle mich ein bisschen sicherer“, sagt die Seckenheimerin. Vor allem auf dem Spielplatz, wo die Abstände nicht immer so eingehalten werden, sei die Vorgabe gut.

Auch Ramona und Alexander begrüßen die neue Regelung. „Gerade wenn die Leute nicht so viel Abstand halten“, sagt die Gartenstädterin. Sie habe gesehen, dass sowohl berittene Polizisten als auch Ordnungshüter im Auto an dem Platz vorbeigefahren seien. „Es ist besser, wenn man sie aufhat“, sagt eine Lindenhöferin. „Man steht ja nicht nur herum, sondern bewegt sich auch.“ Auch Elisa kann die Ausweitung nachvollziehen. „Ich habe mich daran gewöhnt“, sagt sie.

Sonnenbrille statt Mundschutz

Am Spielplatz ist viel Betrieb. Andreas und Natascha Zaske sind mit ihrem Sohn auf der Anlage. Sie tragen Maske. „Ich finde es Quatsch, dass man hier am Strandbad Maske tragen muss“, sagt Andreas Zaske, der aber dafür Verständnis hat, den Schutz an den Spielgeräten und auf dem Weg zu benutzen. Er hätte dafür Verständnis, wenn die Leute am Ufer, die Abstand halten, ihre Maske absetzen. Seine Frau findet es ärgerlich, dass Leute wie sie, die sich an alle Regeln halten, mit ansehen müssen, dass andere sich nicht daran halten. „Wenn sich keiner daran hält, wird es nicht besser.“

Clara aus Mannheim sieht die erweiterte Maskenpflicht kritisch. „Ich finde sie gut auf dem Spielplatz, wo die Leute den Mindestabstand nicht einhalten können“, sagt sie. „Dort, wo man den Abstand einhalten kann, finde ich es nicht angemessen.“ Laura betrachtet die Ausweitung als „sinnlos, wenn man im Freien ist“. Sabrina gibt ihr Recht. „Viele Forscher haben festgestellt, dass die Aerosole im Freien nicht gefährlich sind, wenn man den nötigen Abstand hält und nicht länger als 15 Minuten beinander steht“, glaubt sie. Viel los ist auch an der Wasserturmanlage. Ein Großteil trägt Sonnenbrillen, Masken dagegen nicht.

Als Polizeibeamte ihre Runden drehen, und die Bürger freundlich auf die Maskenpflicht aufmerksam machen, rutscht so manche OP- und FFP2-Maske, die zunächst unter dem Kinn ruhte, nach oben. In wenigen Minuten ist fast keiner mehr ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs. Irma und Thorsten Villegas Sauer haben ihre Masken schon vor der Kontrolle getragen. Für sie sei es ein Luxusproblem, wenn man mit der Maske nicht klarkomme. Viele unterschätzten die Gefahr des Virus. „Hauptsache, es schützt die Gesundheit aller Menschen. An Masken stirbt man nicht, an Corona schon.“ Ihr Mann sieht es ähnlich. „In meinem Bekanntenkreis sind zwei Menschen Anfang 40 an Corona gestorben.“

Auch Sevda Yetis und Arzu Yildirim tragen ihren Mund-Nasen-Schutz freiwillig. „Es sind hier viele Menschen unterwegs, da fällt es schwer, Abstand zu halten“, sagt Yildirim. „Man sollte es auf jeden Fall beibehalten, eine Maske zu tragen“, sagt Yetis, die ohne ihren Schutz das Haus nicht verlässt. Bleona Pajaziti dagegen findet die neue Regelung „unnötig im Freien“, sagt die Mannheimerin. „Man sollte lieber Abstand halten.“ Dass es an der Anlage Maskenpflicht gibt, habe sie nicht gewusst. „Ich habe gesehen, dass viele Leute eine Maske tragen und habe meine daher aufgesetzt.“

„Hinweisschilder könnten helfen“

Die Menschengruppen verteilen sich auf dem Alten Meßplatz gut. Eine Mannheimerin, die allein auf einer Bank sitzt, erklärt, dass sie ihren Mund-Nasen-Schutz benutze, sobald sich jemand neben sie setzt. „Wenn keiner da ist, schiebe ich ihn auch schon mal herunter.“ Hayat trägt ihre Maske immer, wenn sie aus dem Haus geht. Dass auf dem Alten Meßplatz Maskenpflicht besteht, wusste sie nicht. Einem jungen Paar geht es ähnlich. Die beiden fänden es gut, wenn Schilder daraus hinweisen würden.

Annika, die sich mit einer Freundin trifft, ist sich der Maskenpflicht ebenfalls nicht bewusst gewesen. „Ich habe es nicht mitbekommen“, sagt die junge Frau. „Eigentlich bin ich sonst gut informiert.“Am Jungbuschsteg sind am späten Nachmittag einzelne Gruppen unterwegs. Ein paar Männer trinken Bier, eine WG lässt den Tag mit Pizza ausklingen. Einer der Bewohner hat gelesen, dass die Maskenpflicht ausgeweitet wird. „Aber ich wusste nicht, in welchen Straßen genau.“ Für eine seiner Mitbewohnerinnen ist die Info neu. Alle sind sich einig: Schilder könnten helfen.

Ein Paar, das ganze allein am Ufer sitzt, trägt ebenfalls keinen Mund-Nasen-Schutz. Sie findet es nicht angemessen, wenn sie nur zu zweit zusammen sitzen. „Ich habe außerdem das Gefühl, dass die Leute alle Abstand halten und immer in ihren Gruppen bleiben“, sagt die junge Mannheimerin. „Wenn hier mit meiner WG sitzen würde, dann würde ich mich auch nicht schuldig fühlen.“

