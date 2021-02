Mannheim. Das Wetter zeigt sich am Samstagnachmittag von seiner ungemütlichen Seite: Es regnet und die Sonne lässt sich kaum hinter den Wolken hervorlocken. Eigentlich nicht die ideale Witterung für einen Spaziergang. Doch die Wiedereröffnung des Herzogenriedparks zieht nicht nur Familien in die Grünanlage. Warm eingepackt flanieren Groß und Klein auf den Gehwegen.

Maria Mai und die dreijährige Enkelin ihrer Schwester betreten gut gelaunt den Park durch den Haupteingang. „Es ist allerhöchste Zeit“, sagt die Mannheimerin. „Wo sollen denn Eltern mit ihren Kindern sonst hin? Sie brauchen Auslauf, gerade in der Stadt.“ Die Kleine sei sonst jeden Tag im Park gewesen, berichtet sie bevor sie mit dem Kind weiterläuft. Dirk ist mit seiner Familie aus Heidelberg hergekommen. Dass der Park seit Freitag wieder geöffnet hat, findet er schön. „Sonst gibt es kaum Möglichkeiten mit Kindern, irgendwohin zu gehen.“

Peter Seibert und Lucia Hauschke haben sich warm angezogen. „Ich finde es gut, dass man wieder Gelegenheit hat, Spazieren zu gehe und frische Luft zu tanken“, sagt der Neckarauer. Die Leute verteilen sich gut, findet er. Auch der Regen stört die beiden nicht, denn die beiden gehen auch sonst gern raus in die Natur. Da regne es öfter, sagt Seibert. Allerdings verzichten die beiden aufgrund von Hauschkes Knieverletzung auf Wandertouren. „Die Wege sind hier qualitativ besser“, sagt er.

Am Lehrgarten freut sich die kleine Aurora über die zahlreichen Pfützen. Ihre Eltern, Ines und Christian Schröer, schauen ihr amüsiert zu. „Es hat mich gefreut, dass man wieder eine Möglichkeit hat, mit dem Kind rauszugehen“, sagt die Bad Dürkheimerin. Sie haben das schlechte Wetter genutzt, um einen weniger vollen Park anzutreffen, erzählt die Mutter. „Klar bei Sonnenschein wäre es schöner, aber besser so, als bei schönem Wetter vor der Tür zu stehen und nicht reinzukommen.“

Die Bambusgewächse haben es Daniel Herrstein angetan. Mit großen Augen mustert der Achtjährige die hochgewachsenen Pflanzen. Überhaupt freut der Junge sich, dass er in den Herzogenriedpark gehen kann. „Ich finde es gut, dass man die Natur gehen kann.“ Seine Mutter Ekaterina Herrstein ist das erste Mal dort. Denn die Familie wohnt auf dem Lindenhof und nutzt sonst den Waldpark für Spaziergänge. Dennoch findet Ekaterina Herrstein das Angebot toll, kostenlos in den Park zu kommen. „So kann ich ihn auch mit dem Luisenpark vergleichen.“

Einige Meter entfernt geht Andrea Müller-Hansen spazieren. Die Öffnung des Herzogenriedparks findet die Mannheimerin aus Wohlgelegen toll. „Ich habe mich schon etwas gewundert, warum er überhaupt geschlossen war“, sagt sie. „In anderen Städten waren die Parks trotzdem offen.“ Gut findet sie es auch, dass man so mit Kindern an die frische Luft gehen kann, nicht zuletzt, wenn man eine kleine Wohnung hat. So möchte die junge Frau bald auch mit ihrem Patenkind herkommen.

Die Liegestühle auf den Wiesen sind leer, lediglich die Nilgänse tummeln sich auf den Grünanlagen. Nikola und Kevin genießen ihren Kaffee to go während sie gemütlich promenieren. Die junge Frau findet es super, dass der Park nun wieder offen ist. „Ich war schon öfter hier. Den Park mag ich sehr gern.“ Auch Kevin, der zum ersten Mal dort ist, gefällt es gut. Nur das Wetter macht ihm zu schaffen. „Ich finde es schon sehr störend, dass es regnet“, sagt er.

Bruno trägt seine sechs Monate alte Tochter im Tragegurt, die selig schlummert. Er ist froh, dass der Park seine Pforten nun wieder geöffnet hat. „Ich fand es total sinnlos, dass man die Flächen minimiert hat. So kann man sich im Freien schlechter aus dem Weg gehen. Ich wohne ganz in der Nähe und werde nun wieder regelmäßig herkommen, um Spazieren zu gehen.“

Auch Johannes Güdemann ist erfreut. Sein Sohn inspiziert bereits gut gelaunt die Spielanlagen. „Wir haben eine Dauerkarte und kommen fast täglich“, sagt erzählt der Familienvater. „Wir hatten schon Sorge, dass es vielleicht überfüllt sein wird.“ Diese Angst ist unbegründet, denn die Besucher verteilen sich gut auf der großen Fläche. Lediglich am Kiosk hat sich eine kleine Schlange gebildet, doch die Leute tragen Masken und halten Abstand.

Die Freunde Christoph Michalski und Peter Maats sind mit ihrem jeweiligen Nachwuchs im Park. „Die Kinder sind glücklich, also bin ich es auch“, sagt Maats. Michalski ist froh, dass er mit den Kleinen wieder raus kommt. „Auch bei Regen“, sagt er und dreht seinen Schirm. Gegen die ungemütliche Witterung tragen die Kinder Matschhosen und Gummistiefel. „Hier gibt es auch einen tollen Spielplatz.“ Maats findet es gut, dass an alle Altersstufen gedacht wird.

Tatsächlich zieht der Spielplatz die jüngsten Besucher wie einen Magnet an. Sie klettern vergnügt auf dem Klettergerüst, rutschen oder erobern die Wippen. Auch Katharina Nicol und ihr Kleiner fühlen sich auf dem Spielplatz wohl. „Wir waren vor dem Lockdown jeden Tag hier“, erzählt die Neckarstädterin. Sie schätzt die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr der Park neben dem Spielplatz bietet. Auch das Tiergehege gefällt ihr gut. Nicol findet zudem, dass sich Besucherströme im Herzogenriedpark gut verlaufen.

Im Tiergehege lassen es sich die Wollschweine gut gehen. Genüsslich bohrt eines der Vierbeiner mit der Schnauze im Sand, nebenan grunzt ein anderes Schwein zufrieden. Die Ferkel scharren sich um ihre Mutter. Nicht nur Kinder haben Spaß daran, die rotgelockten Tiere zu beobachten. Auch Erwachsene ohne Nachwuchs schauen den Paarhufern mit einem Lächeln im Gesicht zu.

Einen Steinwurf entfernt haben es sich einzelne Gruppen unter dem Zelt bequem gemacht: Sie haben sich vor dem Niederschlag ins Trockene gerettet. Zu ihnen gehören Pablo Monge und Kerstin Fischhofer. Monge hat am Freitag zufällig erfahren, das der Park wieder öffnen wird. „Ich habe mich sehr gefreut“, sagt er. „Vor den Lockdown war ich regelmäßig dort. Ich wohne ganz in der Nähe.“ Der Mannheimer hat nie verstanden, warum der Herzogenriedpark überhaupt geschlossen wurde. „Man kann frische Luft schnappen, aber trotzdem und Abstand halten. Es ist total schön, im Sommer die Sonne zu genießen und nach dem Feierabend abzuschalten.“ Monge hofft, dass der Park auch offen bleibt, wenn die Infektionszahlen wieder steigen. Fischhofer schätzt die grüne Oase. „Der Park ist eine Ruheoase. Man kommt raus in die Natur und mit Abstand halten ist es kein Problem.“

Lokales Der Herzogenriedpark hat wieder geöffnet 02:18 Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Während der Samstag von viel Regen geprägt ist, bleibt es am Sonntag trocken. Das zieht deutlich mehr Besucher in den Park. Um 13 Uhr ist die festgelegte Obergrenze von 1500 Personen erreicht. Für diesen Fall hatte die Stadtverwaltung angekündigt, dass für den Rest des Tages keine weiteren Gäste mehr in die Grünanlage gelassen werden – auch dann nicht, wenn Besucher den Park verlassen. Darauf weist sie am Sonntagnachmittag auch nochmal in einer Pressemitteilung hin.

Wiederöffnung Herzogenriedpark: Wollschweine und Co. freuen sich wieder über Besuch 24 Bilder Mehr erfahren

Auf der „MM“-Facebookseite berichten am Abend allerdings mehrere Nutzerinnen, dass sie auch nach der Schließung in den Park gelassen worden seien, als andere Gäste ihn verließen. Stadtsprecher Ralf Walther kann dazu auf „MM“-Nachfrage am Sonntagabend noch nicht viel sagen. Man werde „prüfen, was da gelaufen ist“.