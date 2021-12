"So nette junge Männer": SVW-Ultras helfen Vesperkirche

Am Telefon gerät Petra Casper ins Schwärmen. „So nette junge Männer, so engagiert. Und sie haben sich total für unsere Arbeit interessiert“, erzählt die Laden-Leiterin des Diakoniepunkts Konkordien. Die Rede ist vom SVW-Fanclub Ultras Mannheim, der eine Sammelaktion für die Vesperkirche auf die Beine gestellt hatte. „Das haben sie schon im vergangenen Jahr gemacht, aber diesmal haben sie sich noch übertroffen“, sagt Casper. Vor allem Lebensmittel seien gespendet worden, Haltbares wie Nudeln, Reis und Soßen. Das könnten sie im Laden sehr gut gebrauchen für die Tüten, die das Team an Bedürftige ausgibt. Besonders gefreut hat sich die Leiterin auch über verpackte kleine Geschenke für Kinder: „Total süß.“ Die gingen dann direkt an die Kinder-Konkordienkirche.

Waldhof-Fans mit Lebensmittelspenden im Diakonie-Laden. © Petra Casper

Am Stadion gesammelt

Eingesammelt wurden Lebensmittel, Hygieneartikel und anderes am Samstag vor dem Carl-Benz-Stadion. Anschließend transportierten die Ultras alles zur Kirche. Und wie viel haben sie bei der Aktion zusammenbekommen? Vielleicht ein, zwei Kofferräume voll? „Kofferräume?“, lacht Casper. „Die kamen mit zwei vollgepackten Transportern und noch dazu mit ein paar Privat-Pkw voller Spenden.“