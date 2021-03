Mannheim. Grüner Strom, grüne Fernwärme, mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Radverkehr - eine Studie des Wuppertal Instituts zeigt, wie Mannheim bis 2050 klimaneutral werden kann. Am Montag stellten Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, MVV-Chef Georg Müller und Professor Manfred Fischedick die im Auftrag der MVV von seinem Institut erarbeitete „Energierahmenstudie Mannheim – Wege zur Klimaneutralität“ vor.

Die Untersuchung beschreibt, wie die Stadt unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Standortbedingungen bis spätestens zum Jahr 2050 Klimaneutralität erreichen kann und welche Voraussetzungen dafür bei Strom und Wärme, im Verkehr und in der Industrie erforderlich sind. Die Studie schlägt ein Klimaschutzszenario vor, das die lokalen Potenziale, Bedarfe und Herausforderungen Mannheims berücksichtigt, und schafft damit eine wissenschaftliche Grundlage für den Klimaschutz in der Stadt und einen breiten gesellschaftlichen Dialog, so Kurz und Müller bei der Präsentation des Zahlenwerks.

"Eine gute Nachricht für alle, denen der Klimaschutz in Mannheim und in der Region am Herzen liegt", so Müller. Die Studie zeige, dass Klimaneutralität innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auch an einem hochindustriealisierten Standort wie Mannheim machbar ist, begrüßte Kurz die Ergebnisse. Ein wesentlicher Bestandteil der Betrachtungen ist die Außerbetriebnahme des Großkraftwerks im Laufe der 2030er Jahre. Mannheim würde dadurch vom Strom-Exporteur ins Umland zum Importeur. Für Kathrin Arnold, Mitautorin der Studie, keine überraschende Erkenntnis. "Hier ist ein gewisses Umdenken erforderlich", sagte sie. Es sei klar, dass erneuerbare Energien aus Wind und Sonne in ausreichender Menge "in der Fläche" und nicht in den Städten produziert werden könne.