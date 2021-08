In den Bundestag führen zwei Wege. Auch wer nicht das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewinnt, kann noch über die Landesliste seiner Partei nach Berlin gelangen. Theoretisch jedenfalls, die Chancen sind diesmal in Mannheim völlig unterschiedlich – von so gut wie sicher bis fast aussichtslos. Hier ein Überblick, wie es für die Kandidatinnen und Kandidaten der bereits im Bundestag vertretenen

...