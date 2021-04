Laut Corona-Verordnung sind Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung zulässig. Wer religiöse Veranstaltungen abhält, muss ein Hygienekonzept erstellen und eine Datenverarbeitung durchführen. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung zulässig, der Gemeindegesang in geschlossenen Räumen ist verboten.

Moscheen in Mannheim: Seit Mai 2020 sind die Gotteshäuser wieder offen. Mittlerweile baut der Ditib-Verband die Yavuz-Sultan-Selim Moschee in Kooperation mit der Stadt Mannheim so oft wie möglich in ein Testzentrum um.

Der Arbeitskreis Islamischer Gemeinden (AKIG) setzt sich fürs Impfen ein. In Videos an die Mitglieder rufen muslimische Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen in verschiedenen Sprachen zum Impfen auf. Auch die Imame werben dafür

Der Ramadan ist für die Muslime heilig. Nach der Tradition wurde dem Propheten Mohammad in diesem Monat der Koran offenbart. Vier Wochen lang fasten Muslime von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Dieses Jahr beginnt der Ramadan am 13. April und endet am Abend des 12. Mai. Das Ende ist einer der wichtigsten muslimischen Feiertage: das dreitägige Fastenbrechfest Id al-Fitr, im türkischen Bayram (Zuckerfest) genannt. lia