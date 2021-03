Mannheim. Für Bäckereien und Konditoreien gelten über Ostern spezielle Öffnungszeiten. Darauf weist der städtische Fachbereich Sicherheit und Ordnung hin. So dürften die Betriebe am Gründonnerstag und Karsamstag ganztägig sowie am Karfreitag und Ostermontag für die Dauer von jeweils drei Stunden für den Verkauf von frischen Backwaren öffnen. „Am Ostersonntag müssen die Verkaufsstellen geschlossen bleiben“, so die Stadt. Backwarenverkaufsstellen, die im Zusammenhang mit einer Gaststätte betrieben werden, dürften den Außer-Haus-Verkauf nach Gaststättenrecht an allen Tagen anbieten. Rechtsgrundlage für die Regelungen bilde das Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg.

