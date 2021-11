In Baden-Württemberg ist seit gestern die Alarmstufe mit der 2G-Regel erreicht: Das bedeutet, dass nur noch geimpfte und genesene Personen in Restaurants oder Museen dürfen. Wie kommt das bei Gastronomen, Händlern und Kunden an? Wir haben uns in der Innenstadt ausgehört.

Das Bistro Binokel auf den Kapuzinerplanken zur Mittagszeit

...